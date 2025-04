Pianese vicina ai play off: sfida decisiva contro il Pineto

Tre partite, 270 minuti, separano la Pianese dallo storico traguardo dei play off. La vittoria sul campo del Legnago ha portato le zebrette a 50 punti: la posizione è l’ottava, il Carpi e il Perugia sono sotto di sette gradini, la conquista della Coppa Italia da parte del Rimini (che accederà di diritto alla fase nazionale degli spareggi), darà una chance anche all’undicesima classificata, ammesso che i romagnoli rientrino tra le prime dieci. Per la squadra di Formisano la meta è alla portata.

Domani alle 15 i bianconeri ospiteranno al Comunale il Pineto, settimo, con 55 punti. Della partita farà parte Federico Mastropietro (foto), di rientro dalla squalifica, come il capitano Simeoni (ancora assente, invece, l’infortunato Polidori, oltre a Frey che ha terminato la stagione). "Aver raggiunto quota 50 è già un grandissimo risultato – ha detto il trequartista amiatino –. Veniamo da un successo importante, sapevamo che non sarebbe stato facile, ma abbiamo fatto un’ottima prestazione e siamo riusciti a prenderci tre punti fondamentali".

Dopo il Pineto, il calendario offrirà alla squadra di Formisano la gara esterna con la Ternana (lunedì 21 alle 15) e quella interna con l’Arezzo (domenica 27 alle 16,30). "Siamo consapevoli che ci aspettano tre incroci difficili – ha sottolineato Mastropietro –, ma dobbiamo pensare partita per partita, dando sempre il massimo". Il numero 10 della Pianese, domani, si troverà di fronte il fratello Lorenzo, preparatore atletico dei biancazzurri. "Mi fa molto piacere incrociarlo in campo oltre che a casa – ha affermato il bianconero –. Speriamo di poter dar vita a un’ottima partita, come a Legnago. Sarà una gara tosta, ci ricordiamo quanto lo è stata nel girone d’andata (1-0 per gli abruzzesi il risultato, con rete di Chakir ndr). Noi daremo il massimo per prenderci i tre punti".

"Gli obiettivi personali? Non mi pongo il problema – ha concluso Mastropietro –. Sono molto tranquillo. La cosa importante è raggiungere quelli di squadra. Sarei ancora più contento se riuscissi a trovare il gol, che manca da un po’, ma la priorità ce l’hanno i risultati della Pianese". A dirigere la sfida al Comunale sarà Andrea Zoppi di Firenze con Fedele di Lecce e Macchi di Gallarate.