Pianeta tifosi. Anche il Collettivo viaggia verso la Puglia

I tifosi del Rimini sono pronti a rimettersi in viaggio per l’ultima trasferta del 2024. Non sarà campionato, ma i quarti di Coppa Italia sono altrettanto affascinanti. E, allora, si viaggia verso Altamura dove domani sera capitan Colombi e compagni saranno di scena (calcio d’inizio alle 20.30). Il Collettivo Riminese organizza la trasferta in pullman. La partenza è prevista per la 12 di domani da Piazzale del Popolo.Per informazioni e prenotazioni Ivan 335-5711536 e Claudio 338-8162999. In viaggio e già con il biglietto in tasca. I tagliandi si possono acquistare su Postoriservato.it e nei punti vendita autorizzati. II costo dei biglietti per il settore ospiti è di 15 euro (più 2 euro di prevendita). La vendita chiuderà oggi alle 19. Il giorno della gara non sarà possibile acquistare biglietti per il settore ospiti. Il punto vendita autorizzato a Rimini è la Tabaccheria Pruccoli.