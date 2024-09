Piegato il Montespertoli. È fuori al primo turno

Montespertoli

0

Fratres Perignano

1

MONTESPERTOLI: Romano, Conti (2’ Lensi), Trapassi, Corradi, Calonaci, Fiaschi (55’ Mangani), Rosi (61’ Liberati), Marcacci, Vangi (63’ Morelli), Maltomini, Biliotti (92’ Sarti F.). A disp. Biotti, Pecci, Marchi, Marconcini. All. Sarti G.

FRATRES PERIGNANO: Serafini, Gentile, Brisciani, Zocco, Genovali (51’ Mogavero), Ricci, Mariani (88’ Napoli), Misseri, Cutroneo (51’ Taraj), Bracci, Viola (61’ Carrai). A disp. Becherini, Lupi, Regoli, Zampardi, Rossi. All. Falivena.

Arbitro: Carnevali di Prato (assistenti Finizzola di Pistoia e Dell’Agnello di Pontedera).

Rete: 35’ Cutroneo.

Note: espulso Calonaci (M) al 60’ per proteste.

MONTESPERTOLI – Niente da fare per il Montespertoli, piegato di misura a domicilio dal Fratres Perignano ed estromesso al primo turno dalla Coppa Italia di Eccellenza. Dopo lo 0-0 dell’andata il ritorno non comincia nel migliore dei modi per i padroni di casa, costretti dopo appena due minuti a sostituire Corradi per infortunio. Al suo posto fa il suo esordio in prima squadra Lapo Lensi, difensore classe 2007 della Juniores. La partita resta comunque equilibrata con il gioco che ristagna a centrocampo. Poco dopo la mezzora, però, dopo una bella parata di Romano il Perignano trova il gol del vantaggio con l’esperto attaccante Cutroneo, lesto a insaccare una palla sfuggita al portiere gialloverde.

Immediata la reazione della formazione di mister Gianluigi Sarti, che poco prima dell’intervallo si divora l’occasione del pareggio con Marcacci, il quale sugli sviluppi di un corner non riesce a segnare a due passi dalla porta. Nella ripresa gli ospiti cercano di gestire il vantaggio lasciando il pallino del gioco al Montespertoli, che prova generosamente a recuperare ma senza riuscire a incidere. La salita, già erta, si fa poi ancor più dura al 60’ quando Calonaci protesta per la mancata concessione di un rigore per fallo di mano in area rossoblu e viene espulso. In inferiorità numerica e con altri due classe 2007 in campo (Mangani e Morelli, saranno quattro alla fine gli Juniores a chiudere il match con il debutto anche di Federico Sarti) il Montespertoli combatte fino alla fine ma rimanendo con un pugno di mosche in mano.

Simone Cioni