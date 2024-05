Pietrasanta accarezza il sogno...e Mengali c’è. Ma la Cerretese ha Bouhafa, Fedi e Melani

Ultimo atto dei playoff del girone A di Promozione Toscana... ma non della stagione spera il Pietrasanta, la cui strada per raggiunger l’Eccellenza passa intanto dalla gara secca di oggi e poi, se la vincerà (o se la pareggerà), dal successivo quadrangolare. Perché per promuovere tutto dipende dal quadrangolare che inizierà domenica prossima (26 maggio) e che vedrà protagoniste le vincenti dei playoff del girone A (finale odierna Pietrasanta-Real Cerretese, che si gioca ai Giardinetti di Lamporecchio), del girone B (il San Miniato Basso dei fratelli viareggini Alessandro e Luca Remedi, che domenica scorsa a Larciano ha perso 2-0 lo spareggio fra prime con la Sestese), del girone C (finale odierna Sansovino-Grassina, che si gioca al “Del Buffa“ di Figline Valdarno) e la vincente della Coppa Toscana di categoria (l’Antella, che nella finale del 10 aprile al “Bozzi“ di Firenze batté 1-0 il Centro Storico Lebowski).

Il Pietrasanta però deve intanto pensare al match di oggi alle 16, che sarà diretto dal fischietto pisano Gianluca Noto, coadiuvato dagli assistenti di linea Vincenzo Mongelli di Pisa e Prashan Seneviratna di Pontedera. Il tecnico dei biancocelesti Giuseppe Della Bona per l’occasione ritrova il suo bomber Federico Mengali che per una lesione al polpaccio aveva saltato la semifinale playoff vinta domenica scorsa 1-0 in casa contro la Lunigiana Pontremolese (grazie al gol-partita subito in apertura del difensore mancino Laucci).

"L’unico dubbio di formazione che ho è legato proprio a Mengali – svela ’Beppe’ Della Bona senza girarci troppo intorno – nella rifinitura ha provato e sembra non abbia più dolore... però bisogna poi vedere quanta autonomia ha. Perché non vogliamo certo rischiare nulla con lui". Per il resto la formazione dovrebbe ricalcare più o meno la stessa che ha battuto di misura la Pontremolese. I ballottaggi sono più che altro appunto nel reparto d’attacco dove Mengali-Falorni pare la coppia titolare designata... ma occhio alle candidature di Mancini e di Pinelli.

Nella Cerretese (che in semifinale ha schiantato 4-0 il Casalguidi) fa paura il trio offensivo con Bouhafa (capocannoniere del campionato con 19 reti in regular season), Fedi e Melani (entrambi in doppia cifra pure loro) oltre al playmaker Fioravanti.

Probabile formazione (3-5-2): 1 Citti; 5 Genovali, 6 S. Ceciarini, 3 Laucci; 7 Szabo, 10 Fr. Tosi, 4 Ghelardoni, 8 Tragni (2003), 2 Vaselli (2004); 9 Mengali (Pinelli), 11 Falorni (Mancini).

Simone Ferro