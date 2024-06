Pietrasanta: botto Mattiello. Il Seravezza vuole Carcani

Il (super) botto di mercato della settimana l’ha fatto il Pietrasanta che è riuscito ad ingaggiare l’ex professionista Federico Mattiello, 29enne che vanta illustri trascorsi (anche abbastanza recenti) in Serie A dove ha collezionato presenze con le maglie di Juventus, Chievo Verona, Spal, Bologna, Cagliari e Spezia prima di un fugace passaggio all’Atalanta con cessione in prestito all’Alessandria in Serie B e poi della breve esperienza all’estero col Go Ahead Eagles in Eredivisie (il massimo campionato olandese). Per lui anche tutta la trafila nelle Nazionali azzurre giovanili, fino all’Under 20. Lo scorso febbraio fu preso dalla Cuoiopelli in Eccellenza... e adesso per lui c’è la Promozione, con l’ambizioso Pietrasanta, che ha già confermato il tecnico Giuseppe Della Bona (nonostante le sirene dalla Pontremolese... dove in panchina potrebbe tornare Alberto Ruvo) e che come giocatori riparte sicuramente da Citti in porta, Laucci in difesa ed il jolly Szabo (con lui e Mattiello c’è da aspettarsi un sistema di gioco che voli sulle fasce!) oltre probabilmente al 41enne senatore Samuele Ceciarini. L’obiettivo del ds Simone Baldacci ora è quello di riuscire a tenere bomber Federico Mengali (richiesto in Eccellenza dallo scatenato Mobilieri Ponsacco che sta facendo tantissime operazioni di rilievo, come pure il solito Fratres Perignano).

In Serie D il Seravezza Pozzi, che sta definendo gli innesti di Sanzone in difesa (dove non è poi così sicuro che resti Mannucci) e Menghi in mezzo al campo, per l’attacco ha il sogno Tommaso Carcani, forte punta fiorentina del 2002 reduce dall’ottima annata al GhiviBorgo con 12 gol. La coppia Carcani-Benedetti, con Camarlinghi trequartista, sarebbe tanta roba!

In Eccellenza il Viareggio ed il Camaiore cercano il 2003 Camaiani del Castelnuovo ma il ragazzo è entrato nelle mire del Tau. Intanto le zebre rinnovano Brega ufficiale e a breve pure Cosimo Belluomini mentre sono a buon punto per prendere Alessio Bianchi in mediana e Mattia Morelli davanti. I bluamaranto invece come prima conferma ufficiale ripartono dal portiere Barsottini. A Camaiore rimarrà anche il capitano Biagini.

Simone Ferro