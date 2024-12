Pietrasanta in testa da solo. Marginone, è notte fonda

pietrasanta

PIETRASANTA: Citti, Bartoli, Terigi, Ceciarini, Laucci (86’Cosentino), Aquilante (78’ Adami), Szabo (90’ Moriconi) Della Pina, Bruzzi, Biagini (68’ Bertozzi), Remedi (80’Bellè). All. Della Bona.

MARGINONE: Morini, Carmignani, Puccini, Carlini, Bandoni, Lavorini, Ricci, Casali, Venturini, Cortesi, Del Magro. All. Moretti.

Arbitro: Enned di Firenze.

Reti: 14’ Remedi, 23’ Szabo, 47’ Szabo.

Note: spettatori 150 circa. Ammonito Biagini.

MARINA DI PIETRASANTA – Il Pietrasanta si riprende immediatamente dalla sconfitta di Pontremoli grazie al netto 3-0 ai danni del Marginone che vale anche il primo posto solitario in classifica. Viste le numerose assenze della vigilia un largo successo non era per nulla scontato.

Invece, fatta eccezione per uno spavento iniziale, da lì in avanti è stato un autentico monologo dei padroni di casa che avrebbero potuto chiudere con almeno altri due gol in più di scarto. Giocatore top dell’incontro, il solito Szabo autore di una doppietta, e giunto a sei centri stagionali, senza ausilio di rigori, non male per un centrocampista.

Il Marginone al 9’ sul sinistro di Del Magro da dentro l’area sfiora il vantaggio. Al 14’ il Pietrasanta passa: contropiede orchestrato da Szabo e finalizzato dal compagno di scorribande Remedi. La pressione dei locali si fa sempre più forte, al 23’ Szabo pennella un destro sul secondo palo per il raddoppio. Troppo netto il divario in campo. Al 47’ con la ripresa iniziata da poco, Szabo sigla il 3-0 grazie ad un morbido tocco sul portiere dopo aver perforato la difesa avversaria. Da lì in avanti fioccano le occasioni per il Pietrasanta, Bruzzi autore di una bella prova è un po’ sfortunato nelle conclusioni, il punteggio resta fermo sul 3-0. Tre punti importanti per il Pietrasanta che doveva lanciare un messaggio alle contendenti.

Andrea Bazzichi