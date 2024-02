"Pieve Fosciana affronta il Luco: una sfida cruciale per tornare a punti"

Con l’obiettivo di tornare a fare punti, il Pieve Fosciana ospita il Luco, formazione fiorentina che naviga nella parte centrale della classifica, dalla buona caratura tecnica e con alcune individualità di rilievo. Avversario, dunque, piuttosto temibile, ma, in casa garfagnina, è vietato fare calcoli: c’è l’impellente necessità di duellare alla pari contro ogni avversario, di giocare una gara accorta ed intelligente, senza i preoccupanti cali di tensione che, in fondo, rappresentano il limite principale dei ragazzi di Martinelli.

Il tecnico viareggino recupera il centrocampista Turri, che ha scontato un turno di stop, ma deve fare a meno di capitan Lucchesi, a sua volta appiedato per una giornata: una defezione importante che priva i pievarini di una pedina fondamentale per tecnica ed esperienza.

Per il resto, soliti interpreti, con un probabile schieramento molto vicino a quello di sette giorni fa: ben allineato e compatto, pronto a fare male in ripartenza e sulle palle ferme, per ridurre il margine che divide il Pieve Fosciana, purtroppo ancora ultimo, dal resto del gruppo. Si gioca allo stadio "Terni" di San Romano in Garfagnana, l’attuale "casa" dei biancorossi: fischio d’inizio alle ore 15.

Flav. Berl.