Pineto-Perugia 3-1, il Grifo crolla in mezz’ora

Pineto (Teramo), 16 novembre 2024 – Un Perugia deludente e confuso perde (male) in casa del Pineto. Gli abruzzesi hanno più voglia e più determinazione e ottengono un successo che permette loro di sorpassare il Grifo in una classifica che, per la squadra di Zauli, non è per nulla rassicurante.

Risultato deciso nella prima mezz’ora: al 3’ abruzzesi avanti con Bruzzaniti che finalizza una ripartenza dopo l’occasione mancata da Sylla. Dopo tre minuti il pareggio di Seghetti, ma poi Germinario e Di Sole chiudono i conti. Nella ripresa, infatti, il Perugia ha più idee ma non trova il gol.

Il tabellino

Pineto (4-3-3): Tonti; Hadziosmanovic, De Santis, Ingrosso (42’st Dutu), Borsoi; Germinario (42’st Nebuloso), Lombardi, Amadio; Del Sole (23’st Marrancone), Gambale (35’st Fabrizi), Bruzzaniti (23’st Giovannini). A disposizione: Marone, Barretta, Ienco, Dutu, Baggi, Giovannini, Fabrizi, Marrancone, Villa, Nebuloso. Allenatore: Tisci

Perugia (3-4-1-2): Gemello; Leo, Squarzoni (1’st Bacchin), Souare (1’st Lisi); Mezzoni, Giunti, Bartolomei (40’st Agosti), Giraudo; Ricci (1’st Matos); Sylla, Seghetti (1’st Polizzi). A disposizione: Albertoni, Yimga, Brunori, Agosti, Torrasi, Lisi, Bacchin, Polizzi, Matos, Palsson, Marconi. Allenatore: Zauli

Arbitro: Alfredo Iannello di Messina

Assistenti: Robilotta di Sala Consilina e Brunetti di Milano

Quarto Ufficiale: Ciaravolo di Torre del Greco

Marcatori: 3’pt Bruzzaniti, 6’pt Seghetti, 12’pt Germinario, 30’pt Del Sole

Note: ammoniti Souare, Polizzi. Espulso Polizzi 34’st. Spettatori: 610 di cui 178 provenienti da Perugia.