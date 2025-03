Pistoiese ancora ’di corto muso’. Basanisi salva i suoi con una perla

PISTOIESE 1 UNITED RICCIONE 0

PISTOIESE (3-5-2) Cecchini; Donida (dal 26’ pt Diodato), Mazzei, Bertolo; Stickler (dal 21’ st Maloku), Basanisi (dal 41’ st Grilli), Maldonado, Boccia (dal 1’ st Greselin), Kharmoud; Simeri, Pinzauti (dal 1’ st Sparacello). A disp. Mosti, Giometti, Paci, Foresta. All. Villa

RICCIONE (3-4-3) Zamarion; Locanto (dal 34’ st Bovegno), De Vito, Egharevba; Pollini, Palumbo (dal 25’ st Cani), Fontana, Vacca (dal 16’ st Marrone); Caputo (dal 25’ st Paoloni, dal 37’ Monaco), Viotti, D’Angelo. A disp. Andreoli, Paoloni, Bovegno, Kociaj, Messina. All. Bolzan

ARBITRO Cerqua di Trieste

MARCATORE Basanisi al 23’ st

PISTOIA

Tre punti e basta. Potrebbe essere questo lo slogan ideale per raccontare la domenica della Pistoiese, capace di vincere solamente per 1-0 contro uno United Riccione in piena crisi di risultati e di organico e che arrivava al Melani reduce dalla batosta interna rimediata per 0-4 dal Prato appena sette giorni fa. Guardando il match dal primo all’ultimo minuto, nemmeno gli occhi più esperti avrebbero potuto notare l’enorme differenza di valori, oltre che di classifica, tra le due formazioni, che sostanzialmente si sono equivalse in termini di occasioni create. La Pistoiese proveniva dal convincente successo di Piacenza, ma al cospetto dei romagnoli per larghi tratti non è sembrata nemmeno la stessa.

Ritmi bassi, poca cattiveria e pochissima precisione soprattutto in prossimità dell’area di rigore avversaria, col portiere ospite Zamarion che non si deve mai sporcare i guanti nei primi 45 minuti. Anzi, a costruire la palla gol più clamorosa è proprio lo United Riccione in contropiede, con Cecchini chiamato a superarsi per evitare la beffarda autorete di Donida. Il leitmotiv non cambia nemmeno nella ripresa, nonostante le sostituzioni di Villa che all’intervallo lascia negli spogliatoi Boccia e Pinzauti per inserire Greselin e Sparacello. Col passare dei minuti, nelle file arancioni cresce anche la preoccupazione per non riuscire a sbloccare la gara, fin quando al minuto 23 ci pensa Basanisi a trovare il sigillo da tre punti con un bel destro di controbalzo dal limite dopo un calcio d’angolo battuto da Maldonado. La Pistoiese cerca timidamente anche il raddoppio, ma nel finale deve difendersi per evitare il rientro dei romagnoli che escono dal Melani a testa altissima. Gli orange si prendono invece tre punti fondamentali per difendere il terzo posto, ma dalla prossima gara sarà necessario ben altro piglio.

Michele Flori