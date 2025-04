Pistoiese, blocco mentale: seconda sconfitta consecutiva contro Zenith Prato

"Non è un problema fisico, ma mentale". Alberto Villa non cerca alibi per commentare la seconda sconfitta di fila della Pistoiese, caduta al Melani contro la Zenith Prato. "Abbiamo un blocco mentale - ha spiegato l’allenatore della Pistoiese - perché anche oggi avrei voluto vedere qualcosa di diverso da parte della mia squadra. Incassato il gol abbiamo accusato il colpo, ci siamo impauriti, facendo errori banali e mancando di coraggio col pallone tra i piedi. Anche in settimana non avevo avuto buone sensazioni, ma non è un aspetto fisico perché fino a due settimane fa la squadra era molto brillante. È una questione di testa che dobbiamo provare a risolvere subito perché non vogliamo fare figuracce in questo finale di stagione. Dobbiamo essere squadra e dimostrare di voler davvero onorare questo campionato, ricordandoci sempre che ci stiamo giocando il terzo posto".

Un pomeriggio in cui alla Pistoiese sono mancati guizzi offensivi e pericolosità in zona d’attacco: "Giocare con tre punte? Pensavo che anche con due attaccanti avremmo potuto essere pericolosi e così è stato. Dovevo fare delle valutazioni pensando anche ad altri giocatori che erano stanchi. Problemi con Simeri al momento del cambio? Non è successo niente, era solo arrabbiato per non aver trovato la via del gol".