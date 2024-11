Pistoiese, buona la prima di Villa-Collacchioni: 1-0 al Piacenza

Pistoia, 10 novembre 2024 – Buona la prima: la Pistoiese della coppia Villa-Collacchioni supera 1-0 il Piacenza al “Melani”, nell’undicesima giornata d’andata del girone D del campionato di serie D. Tre punti d’oro per il duo che ha sostituito Domenico Giacomarro sulla panchina arancione. I pistoiesi, privi dell’infortunato Bertolo e dello squalificato Karmhoud, hanno meritato il successo. L’avvio di primo tempo vede una Pistoiese propositiva, che corre, lotta, contrasta. E che al 5’ passa in vantaggio: Sparacello si libera di Somma in area di rigore e scocca un tiro, forte e preciso, che s’insacca sul primo palo, con Franzini in colpevole ritardo. Al 25’ errore di Grilli nei sedici metri: perde il pallone, recuperato da Recino, che conclude da pochi passi cogliendo una clamorosa traversa. Al 34’ Sparacello serve un pallone d’oro a Basanisi, che si ritrova a tu per tu col portiere: pallone deviato in calcio d’angolo. Neppure sessanta secondi più tardi, Greselin calcia dalla distanza, ma l’estremo difensore emiliano non si fa trovare impreparato. Al 43’ botta di Mauri da fuori, con Cecchini che si distende in tuffo sulla sinistra mettendo sul fondo. Al 45’ colpo di testa di Recino con il portiere orange che fa buona guardia. Una prima frazione di gioco equilibrata dal quarto d’ora in avanti. Inizio di ripresa nel segno arancione: Basanisi conclude dai 18 metri: palla deviata in corner da un difensore. Pronta, però, la replica piacentina: al termine di un’azione di rimessa, Manicone azzarda la volée, ma la sfera finisce sopra la traversa. È una seconda frazione di gioco di sofferenza per i padroni di casa, che comunque hanno il pregio di restare sempre ordinati. Al 44’ Bachini prova dal limite, ma il cuoio è deviato angolo. Al 49’ Manicone mette alla frusta Cecchini con un diagonale dalla sinistra; sul capovolgimento di fronte è Basanisi a sfiorare la marcatura con un diagonale dalla destra. Finisce, come tutti i salmi, in gloria per la Pistoiese, sesta in classifica con 19 punti.

Tabellino

PISTOIESE – PIACENZA 1-0

PISTOIESE (3-5-2): Cecchini; Mazzei, Polvani, Donida (46’ st Dibenedetto); Diodato (34’ st Cuomo), Basanisi, Grilli (11’ st Larhrib), Greselin, Maloku; Pinzauti (47’ st Balleello), Sparacello (12’ st Tascini). A disposizione: Lagonigro, Lauria, Lollo, Maldonado. Allenatore: Villa.

PIACENZA (4-3-1-2): Franzini; Napoletano, Somma, Solerio (20’ st Ruiz), Iob (32’ st Doria); Corradi (22’ st Santarpia), Grieco, Bachini; Mauri; Recino (11’ st Iocolano), Manicone. A disposizione: Morosoli, Del Rotto, Russo, Argint, Delmiglio. Allenatore: Parlato.

ARBITRO: Giordani di Aprilia.

MARCATORE: 5’ pt Sparacello.

NOTE: giornata serena. Ammoniti: Grilli, Cecchini, Recino, Manicone, Larhrib, Tarabusi (team manager). Angoli: 7-6. Recupero: 2’, 5’. Gianluca Barni