Pistoiese, cercasi il vestito tattico (più) giusto. Le scelte di Giacomarro contro il San Donato

A poche ore dalla sfida di Coppa Italia col San Donato Tavarnelle, in programma alle 15 allo stadio Pianigiani, Domenico Giacomarro non ha ancora deciso quale vestito far indossare alla sua Pistoiese. In oltre un mese di lavoro il tecnico siciliano ha provato tante soluzioni tattiche, alcune riuscite, altre meno, testando i giocatori in molti ruoli diversi per valutarne l’effettiva flessibilità e disponibilità a ricoprire più posizioni in campo. La rifinitura di ieri mattina del Turchi ha però fornito alcuni interessanti spunti che potrebbero essere utili per ipotizzare una probabile formazione. Nell’ultimo allenamento, Giacomarro ha disposto la Pistoiese in campo col 3-5-2, divenuto all’occorrenza un 3-4-1-2 con Greselin avanzato di qualche metro rispetto alla linea dei centrocampisti. Tra i pali sarà ballottaggio fino all’ultimo tra i due under Cecchini e Lagonigro, mentre in difesa sarebbero stati individuati tre over per comporre il reparto, ovvero Polvani, Mazzei e Bertolo. A destra spazio ad un’altra quota, Diodato, con Kharmoud sulla fascia opposta.

In mezzo al campo Grilli a completare il terzetto di under insieme a Tanasa, col già menzionato Greselin a fare da collegamento tra la mediana e l’attacco, composto dal collaudato tandem Cardella e Tascini. Una soluzione, quella della difesa a tre, provata sia nelle amichevoli che nel corso degli allenamenti, e che potrebbe essere la linea guida della "prima" Pistoiese edizione 2024/2025. Resta comunque viva anche la possibilità di adottare il 4-4-2, con l’uscita di scena di uno dei tre difensori centrali e l’inserimento di un altro esterno di fascia come Dibenedetto o Maloku. Dalla lista dei convocati diramata dalla società è escluso Donida, che deve scontare un turno di squalifica arretrato dalla scorsa stagione. Di fronte agli arancioni ci sarà un San Donato Tavarnelle sulle ali dell’entusiasmo dopo il prestigioso successo nel turno preliminare contro il Siena. La formazione gialloblu, inserita nel Girone E, si presenta come un gruppo molto giovane e rinnovato rispetto all’anno scorso, ma che presenta comunque elementi di qualità come il centrocampista Doratiotto, a segno domenica scorsa, e l’attaccante Sylla. In panchina poi c’è quella "vecchia volpe" di Vitaliano Bonuccelli, tecnico che conosce la Serie D come le proprie tasche. Ricordiamo che in caso di parità nei novanta minuti si andrà direttamente ai calci di rigore per decretare la formazione che passerà il turno.

Intanto sembrano essersi riaccese anche le sirene di calciomercato, dopo che le ultime settimane erano trascorse senza sussulti. Secondo le ultime indiscrezioni, la Pistoiese sarebbe sulle tracce di un altro under, nato nel 2006, il quale ben presto potrebbe mettere arrivare in città per firmare il contratto.

Michele Flori