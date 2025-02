Pistoiese, guardia alta. Trappola Sammaurese

Ventisei punti e tredici posizioni separano Sammaurese e Pistoiese, che questo pomeriggio, alle ore 14.30, scenderanno in campo allo stadio Macrelli di San Mauro Pascoli, in provincia di Forlì-Cesena, per la venticinquesima giornata del girone D di Serie D. Con sole dieci partite da giocare, i punti in palio cominciano ad essere importanti, tanto per chi lotta ai vertici quanto per chi deve provare ad uscire dalle sabbie mobili della zona calda.

Domenica scorsa, in uno scontro che aveva le sembianze di un testacoda, i giallorossi hanno sbancato il terreno del Tau Altopascio, incamerando tre punti preziosissimi. Massima allerta quindi per la Pistoiese, che a sua volta è reduce dalla brillante vittoria nel derby che ha riportato sorrisi ed entusiasmo nello spogliatoio dopo alcune settimane non troppo fortunate.

Gli arancioni, attardati di dodici lunghezze dalla capolista Forlì, hanno quasi detto addio ai sogni di rimonta, ma concludere la stagione al meglio, e magari vincere anche i playoff, è comunque un obiettivo da inseguire per Villa e i suoi ragazzi.

Nell’avvicinamento alla gara la Pistoiese è stata condizionata dai soliti problemi difensivi, legati stavolta ad Accardi e Bertolo, entrambi in campo sette giorni fa nel derby. Tutti e due sono da valutare a causa di una condizione non ottimale e se non dovessero farcela toccherà a Mazzei e uno tra Cuomo e Donida prenderne il posto. In mediana i consueti dubbi riguardano gli esterni. A destra spazio a uno tra Diodato, rientrato dalla squalifica, e Stickler, mentre a sinistra il dubbio è tra Kharmoud e Maloku. Ci sarà poi da scegliere la mezzala che affiancherà Greselin e Maldonado nel cuore del centrocampo: Boccia ha ben figurato nel derby, ma Basanisi scalpita e vorrebbe un posto nell’undici titolare.

Ballottaggio apertissimo anche nel reparto offensivo, dove Pinzauti, Simeri e Sparacello sono in concorrenza per due posti. Tutti e tre stanno benissimo fisicamente e mentalmente e, come ha ribadito anche Villa, hanno dimostrato di saper incidere anche a partita in corso.

Michele Flori