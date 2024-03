Pistoiese, alla decima di Parigi arriva il primo successo: 1-0 sull'Imolese nell'anticipo

Pistoia, 9 marzo 2024 – Alla decima partita (sinora 7 sconfitte e soli 2 pareggi), il terzo tecnico stagionale della Pistoiese, Gabriele Parigi, trova la sua prima affermazione: la squadra arancione, infatti, batte 1-0 l’Imolese nell’anticipo della ventiseiesima giornata del girone D del campionato di serie D. Tre punti che portano la firma di Evangelista, subentrato dopo pochi minuti di gioco all’infortunato Ielo. Con questa vittoria, giunta al termine di una prestazione finalmente convincente, la Pistoiese rivoluzionata dal dimissionario gestore del trust, l’ex Trapani e Avellino Maurizio De Simone, raggiunge momentaneamente a 32 punti il Sant’Angelo al sestultimo posto della classifica.

Domenica 17 marzo la Pistoiese giocherà a Certaldo a partire dalle 14.30. Arancioni priva degli squalificati Carannante e Riccio e degli infortunati Marie-Sainte e Fiaschi. Nonostante il subitaneo infortunio di Ielo, i padroni di casa trovano la forza di reagire alla malasuerte, passando in vantaggio all’11’ proprio con il neo entrato Evangelista: Pertici è abile a liberarsi di Vlahovic e a servire dal fondo Evangelista, che solo soletto dinnanzi alla porta non ha difficoltà a depositare il pallone in rete. Al 20’ è Pertici a calciare a botta sicura, con Laukzemis che si supera respingendo la palla con i piedi.

Tre minuti più tardi è Del Rosso che, direttamente su calcio piazzato, sfiora il palo alla destra del portiere. Altro infortunio nelle file arancioni alla mezz’ora: si fa male Cordato, rilevato da Mendolia. Al 40’ anche l’Imolese finisce sul taccuino: colpo di testa di Vlahovic che termina di poco a lato. A inizio ripresa, l’Imolese mostra maggior determinazione. E riesce a rendersi insidiosa dapprima con una bella conclusione dalla distanza di Gulinatti che finisce fuori, e poi con Raffini che non trova lo specchio della porta dopo aver raccolto un perfetto cross dalla destra di Rizzi. Al 28’ arancioni nuovamente pericolosi: Evangelista conquista un bel pallone al limite dell’area, ma si fa ipnotizzare dall’estremo difensore. Al 34’ è invece la squadra ospite ad andare vicino al pareggio con un tiro potente di Rizzi, su cui Mataloni si arrabatta salvando i suoi dalla capitolazione.

TABELLINO PISTOIESE – IMOLESE 1-0 PISTOIESE (4-4-1-1): Mataloni; Bailo, Masi, Greco, Cordato (31’ pt Mendolia); Pertici (24’ st Virdò), Biaggi, Del Rosso (38’ st Sanzone), Ielo (7’ pt Evangelista; 30’ st Milani); Diakhatè; Bonfanti. A disposizione: Gambassi, Anticoli, Frija, Panicucci. Allenatore: Parigi. IMOLESE (3-4-1-2): Laukzemis; Elefante (18’ st st Ale), Dall’Osso, Ciucci (1’ st Rizzi); Daffe, Gulinatti, Vlahovic, Konate (1’ st Garavini); Capozzi (24’ st Manes); Raffini, Mattiolo (38’ st Antognoni). A disposizione: Adorni, Rama, Manzoni, Diaby. Allenatore: D’Amore. ARBITRO: Spinelli di Cuneo. MARCATORE: 11’ pt Evangelista. NOTE: cielo nuvoloso. Ammoniti: Ciucci, Del Rosso, Bailo, Greco. Angoli 4-5. Recupero 3’, 8’. Usciti per infortunio Ielo e Mendolia.