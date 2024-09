Pistoiese in Progresso Ecco la prima vittoria

PROGRESSO

0

PISTOIESE

2

PROGRESSO (3-4-3) Cheli; Ben Saed Yassine, Cestaro, Ferraresi; Mele (42’ st Cavazza), Sansò (40’ st Corzani), Stellacci (6’ st Carrozza), Cocchi (12’ st Ghebreselassie); Matta (40’ st Pizzirani), Maltoni, Selleri. A disp. Roccia, Finessi, Gian, Florentine. All. Marchini

PISTOIESE (3-5-2) Cecchini; Donida, Polvani, Bertolo; Kharmoud (35’ st Caponi), Basanisi, Grilli (35’ st Dibenedetto), Greselin, Diodato (22’ st Cuomo); Tascini (22’ st Cardella), Sparacello (48’ st Balleello). A disp. Lagonigro, Lollo, Mazzei, Larhrib. All. Giacomarro

ARBITRO Eremitaggio di Ancona

MARCATORI Sparacello al 4’ st, Basanisi al 47’ st

NOTE Espulsi Maltoni al 28’ st, Ferraresi 30’ st

CASTEL MAGGIORE

Il cammino della Pistoiese parte da Castel Maggiore. Gli arancioni si sbloccano ed espugnando il campo del Progresso portano a casa la prima vittoria stagionale, togliendosi intanto un piccolo peso dal groppone e soprattutto cominciando a incamerare quei punti necessari a raggiungere il primato della classifica. La vittoria contro i rossoblu porta la firma di Sparacello, ancora a segno dopo la marcatura di sette giorni fa, e Basanisi, lanciato da titolare per la prima volta e subito decisivo con gol e assist.

A discapito di quanto possa dire il punteggio, il match è stato più difficile del previsto, soprattutto nella prima frazione. La Pistoiese, con tante novità tra cui le esclusioni di Tanasa e Cardella e gli inserimenti dal primo minuto di Cecchini, Polvani e Basanisi, ha faticato a indirizzare la partita, sbattendo contro il muro eretto dalla compagine bolognese. Nel primo tempo si è visto ben poco, se non uno sterile possesso palla dell’Olandesina e un paio di occasioni sporadiche capitate a Diodato e a Sparacello. In pratica lo stesso copione delle prime uscite stagionali. A differenza però delle gare precedenti, l’intervallo ha fatto suonare la sveglia in casa arancione. Pronti via infatti ed è stato Sparacello a firmare lo 0-1 sfruttando nel migliore dei modi la perfetta assistenza di Basanisi dalla destra. A cambiare l’inerzia della partita ci ha messo del suo anche il Progresso, che intorno alla mezz’ora è rimasto in nove uomini per le espulsioni prima di Maltoni, punito per un gioco violento, e poi di Ferraresi per doppia ammonizione. Con la doppia superiorità numerica la Pistoiese ha continuato a spingere per cercare il raddoppio, arrivato in pieno recupero col tiro al volo del migliore in campo Basanisi su assist del subentrato Dibenedetto. Tre punti che danno fiducia e morale in vista del big match col Ravenna di domenica prossima.

Michele Flori