Pistoiese, la difesa è l’arma letale. Solo Bra e Siracusa fanno meglio

La Pistoiese è la terza miglior difesa d’Italia. E a dirlo sono i numeri, in modo analitico e indiscutibile. In Serie D, considerando tutti e nove i gironi, solamente due formazioni hanno fatto meglio della squadra arancione. L’Olandesina, con 17 reti incassate in 29 partite, ha infatti la media di 0,58 reti subite per gara, peggio solamente del Bra (girone A) che ha una media di 0,57 (19 reti in 33 gare) e del Siracusa (Girone I), che con 14 gol subiti in 28 partite si assesta al dato di 0,50 ed è la migliore dell’intera quarta serie. Appaiata alla Pistoiese, con gli stessi identici numeri, c’è la Sambenedettese (girone F), mentre ai piedi del podio troviamo un’altra corazzata come il Forlì, che ha raccolto dal fondo della rete appena un pallone in più rispetto a Villa e ai suoi ragazzi.

Numeri che fanno ancora più impressione se si analizza il rendimento del solo girone di ritorno, nel quale la Pistoiese, in dodici partite, ha incassato solamente quattro gol, mantenendo la porta inviolata in ben otto occasioni. Nel 2025 Bertolo e compagni hanno letteralmente alzato un muro di fronte alla propria area, conquistando molti successi di misura proprio grazie all’efficienza del reparto difensivo. Ciò che avvalora ancor di più quanto fatto dagli arancioni è dovuto ai tanti infortuni che hanno falcidiato negli ultimi mesi proprio la difesa.

Fin dal suo arrivo, Villa non ha praticamente mai potuto contare sul pacchetto arretrato con tutti gli effettivi arruolabili. Prima c’è stato il lungo stop di Bertolo, poi quello di Accardi, rientrato e infortunatosi nuovamente poco più tardi, mentre adesso il tecnico lombardo deve fare i conti con gli stop di Polvani, prossimo al rientro, e di Cuomo che per tutta la stagione ha dovuto combattere con continui acciacchi fisici. Di fatto, l’unico baluardo sempre disponibile è stato Mazzei e non è un caso che il centrale romano sia riuscito a mettersi in evidenza giocando al centro della retroguardia ma anche come laterale, sia a destra che a sinistra.

Capitolo singoli a parte, ciò che sta facendo la differenza in casa Pistoiese è il contributo in fase di non possesso che tutti gli effettivi in primis danno durante le partite. Un contributo che piace anche al pubblico. A proposto di pubblico. Domenica la Pistoiese non sarà accompagnata dai tifosi a San Marino. Il prefetto di Rimini infatti ha vietato la vendita dei biglietti per la partita a tutti i residenti nella Provincia di Pistoia.

