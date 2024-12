Pistoiese, passo avanti di misura. Sparacello gol: steso il Corticella

CORTICELLA

0

PISTOIESE

1

CORTICELLA (4-3-3) Malagoli; Cavallini, Ribello, Chmangui, Brighi (dal 15’ st Bresciani); Lo Giudice, Casadei, Sadek; Ofoasi (dal 15’ st Gessaroli), Rizzi, Bovo (dal 31’ st Landi). A disp. Mezzadri, Goffredi, Morisi, Gutu, Manga. All. Nesi

PISTOIESE (3-5-2) Valentini; Accardi, Polvani, Cuomo; Maloku, Greselin, Maldonado, Basanisi (dal 35’ st Foresta), Stickler (dal 38’ st Balleello); Pinzauti (dal 24’ st Tascini), Sparacello (dal 38’ st Mazzei). A disp. Piano, Dibenedetto, Bertolo, Paci, Larhrib. All. Villa

ARBITRO Milone di Barcellona Pozzo di Gotto

MARCATORE Sparacello al 39’ pt

CORTICELLA

Ci pensa il solito Sparacello a trascinare la Pistoiese al successo sul campo del Corticella. Una vittoria di misura, col punteggio di 0-1, che gli arancioni hanno ottenuto con le unghie e coi denti, giocando da squadra operaia proprio come aveva chiesto alla vigilia il tecnico Alberto Villa. Su un campo in condizioni tutt’altro che buone e al cospetto di una formazione preoccupata soprattutto di difendersi, la Pistoiese è riuscita a strappare un successo fondamentale per mantenere invariato il distacco dalla vetta delle battistrada Tau Altopascio e Forlì, entrambe vincenti e con otto lunghezze di vantaggio nei confronti della compagine arancione. Come detto, è stato ancora una volta Sparacello a griffare la vittoria dell’Olandesina, con una conclusione da centro area sul finire del primo tempo che non ha lasciato scampo a Malagoli.

Passando alla cronaca, quella vista al Biavati è stata una Pistoiese contratta nella prima frazione e più sciolta nella ripresa, quando sono state diverse le occasioni per trovare il raddoppio che probabilmente avrebbe chiuso in anticipo il match. Dall’altro lato, il Corticella si è fatto vedere ben poco dalle parti di Valentini, creando solo un paio di pericoli al 12’ e al 43’ del primo tempo. Archiviata la prima frazione, la Pistoiese ha fin da subito premuto il pedale dell’acceleratore per cercare il bis. Prima Maldonado e poi Basanisi non hanno avuto la precisione necessaria, mentre al minuto otto si è dovuto superare Malagoli su un bel tiro dalla distanza di Pinzauti. Due minuti più tardi altra chance di marca arancione con Stickler che per questione di centimetri non è arrivato all’appuntamento sul cross di Pinzauti. Col passare dei minuti sono diminuite le emozioni e la Pistoiese, senza correre altri rischi, è riuscita ad arrivare al triplice fischio, potendo quindi festeggiare tre punti dal grande peso specifico.

Michele Flori