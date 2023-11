La Pistoiese travolge il Prato a domicilio: 3-1 al Lungobisenzio

Prato, 15 novembre 2023 – Più la tiri giù, più la Pistoiese torna su. Nonostante la crisi economica della dirigenza avellinese (i mancati pagamenti a calciatori, tecnico e collaboratori), l’addio repentino di ben 6 elementi, la squadra arancione espugna con un perentorio 3-1 il “Lungobisenzio”. Il Prato conferma di soffrirla terribilmente. Pronti, via e l’arbitro concede il calcio di rigore alla Pistoiese per un fallo di mano di Cela su girata di Trotta. Trasforma, alla destra di Balducci, lo stesso attaccante arancione.

Al 18’ rapido contropiede ospite, con Chrysovergis che penetra in area e batte di sinistro Balducci sul primo palo. Alla mezz’ora i padroni di casa dimezzano lo svantaggio: un rimpallo favorisce Mobilio che, a tu per tu con Valentini, lo fredda da pochi passi. Due minuti dopo, Diodato va vicino al tris: il Prato si salva in calcio d’angolo. Sugli sviluppi del corner, il solito Salto, difensore goleador, fa 3-1. Al 34’ Cela ci prova dalla distanza, ma Valentini non si fa sorprendere. Novelli cambia tre elementi nell’intervallo, sperando di trovare la clamorosa rimonta.

Il Prato è più reattivo, ma sterile: al 5’ un tiro-cross di Stickler mette i brividi a Valentini. Al 21’ Valentini è abile a deviare il pallone maligno di Marangon in angolo. Alla mezz’ora è ancora una volta attento l’estremo difensore arancione su Angeli, che tenta la deviazione sottomisura. Al 34’ Marangon sfiora il gol direttamente su calcio piazzato dai 20 metri. Al 36’ bella discesa sulla destra di Mobilio, che entra nei sedici metri, si porta il pallone sul sinistro, calcia a rete, ma il portiere orange è bravo a bloccare la sfera a terra.

Al 44’ Valentini dice no a D’Agostino. Al 46’ l’esordiente Fiaschi va vicino al poker: la sua conclusione è messa in corner da Balducci. Finisce con gli arancioni che si godono i tre punti, purtroppo senza tifosi al seguito. Per i lanieri, l’è tutto sbagliato l’è tutto da rifare, bartalianamente parlando.

Prato-Pistoiese 1-3, il tabellino

PRATO (4-3-3): Balducci; Casucci (42’ st Oliverio), De Pace (1’ st D’Agostino), Angeli, Stickler; Trovade (1’ st Marangon), Gemignani (42’ st Piccoli), Cela; Mobilio, Tedesco, Limberti (1’ st Vitale). A disposizione: Fogli, Lambiase, Moussaid, Demoleon. Allenatore: Novelli.

PISTOIESE (4-3-3): Valentini; Pertica (20’ st Goffredi), Chiesa, Salto, Chrysovergis; Costa, Caponi, Silvestro; Di Mino (34’ st Nardella), Trotta (15’ st Davì), Diodato (39’ st Fiaschi). A disposizione: Ricco, Ennasry, Diallo, Beconcini, Gallinelli. Allenatore: Consonni.

ARBITRO: Caruso di Viterbo.

MARCATORI: 2’ Trotta (rig), 18’ Chrysovergis, 30’ Mobilio, 32’ st Salto.

NOTE: serata serena. Ammoniti: Mobilio, Tedesco, Trotta, Silvestro, Caponi, Valentini, Diodato, Oliverio. Angoli: 6-2 Recupero: 2’, 5’.

Gianluca Barni