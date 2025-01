Pistoiese da pokerissimo: quinta vittoria di fila (3-0 al Progresso) e -5 dalla vetta

Pistoia, 19 gennaio 2025 – Quinta vittoria consecutiva e tre punti rosicchiati alla capolista Forlì. La Pistoiese regola con il punteggio di 3-0 il Progresso allo stadio Marcello Melani di Pistoia, nella terza giornata di ritorno del girone B del campionato di serie D: ora è quarta in classifica con 40 punti, alle spalle di un terzetto composto da Forlì, inopinatamente sconfitto 3-2 in casa dallo Zenith Prato, Tau e Ravenna, tutti e tre a quota 45. Domenica prossima 26 gennaio, gli arancioni saranno di scena al “Benelli” di Ravenna per disputare una partita che sin da ora si annuncia importante.

Gli uomini allenati da Alberto Villa giocano una gara dai due volti: primo tempo a ritmi decisamente bassi, secondo più brillante. Ma aver trovato la rete del vantaggio proprio in chiusura della prima frazione di gioco ha indubbiamente favorito i toscani. Progresso ordinato a difendersi, orange che ci provano al 13’ con un tiro dal limite dell’area da parte di Basanisi, col pallone deviato in calcio d’angolo dal portiere. La gara si sblocca al 45’ grazie al solito Sparacello, abile a mettere la palla in rete sugli sviluppi di un corner.Nella ripresa, approfittando dei maggiori spazi concessi dai rivali, la Pistoiese si mostra in tutt’altra versione. Sfiora il raddoppio dopo appena 3’ con Basanisi (tentativo di tap-in stoppato sulla linea di porta), lo trova al 10’ ancora una volta con bomber Sparacello, capace di approfittare di un grossolano sbaglio di Cestaro e insaccare con un preciso diagonale. Il secondo gol è la panacea di tutti i mali. La Pistoiese gioca sulle ali dell’entusiasmo e confeziona pure il tris: corsa palla al piede di Sparacello, con assist delizioso per Simeri, cui non resta che spingere il pallone nel sacco a porta sguarnita. Un successo meritato, il quinto della serie, che consente agli arancioni di fare un notevole passo in avanti in graduatoria: la promozione diretta in serie C non è più un miraggio.

TABELLINO

PISTOIESE – PROGRESSO 3-0

PISTOIESE (3-5-2): Cecchini; Donida, Polvani, Cuomo; Maloku (33’ st Diodato), Basanisi (37’ st Grilli), Maldonado (42’ st Foresta), Greselin (18’ st Boccia), Kharmoud; Sparacello (42’ st Giometti), Simeri. A disposizione: Valentini, Mazzei, Stickler, Pinzauti. Allenatore: Villa.

PROGRESSO (4-3-3): Cheli; Ferraresi (1’ st Cavazza), Mele, Cestaro (22’ st Ben), Stellacci (25’ st Pinelli); Bellisi (16’ st Ghebreselassie), Sansò, Corzani; Florentine, Maltoni (16’ st Finessi), Matta. A disposizione: Roccia, Gnani, Dandini, Montesi. Allenatore: Marchini.

ARBITRO: Decimo di Napoli.

MARCATORI: 45’ pt e 10’ st Sparacello; 41’ st Simeri.

NOTE: giornata nuvolosa, spettatori 1491. Ammoniti: Ferraresi, Cestaro, Bellisi, Marchini (all.). Angoli 5-1. Recupero 1’, 5’.