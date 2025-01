Pistoiese pronta per il big match: "Ravenna? Rivale davvero forte"

"Maldonado sta bene e ci sarà". La conferenza di Alberto Villa si è aperta con una splendida notizia per la Pistoiese e per l’undici che questo pomeriggio scenderà in campo allo stadio Benelli contro il Ravenna (fischio d’inizio alle 14:30). Il regista arancione aveva saltato gli allenamenti dei giorni scorsi, ma come confermato dal tecnico sarà disponibile per la trasferta coi giallorossi: "Ha fatto un paio di giorni di riposo per una botta - ha proseguito Villa - ma niente di serio, sarà regolarmente della partita". Un recupero fondamentale per la Pistoiese che avrà bisogno di una prestazione ai limiti della perfezione al cospetto di un Ravenna che è imbattuto da ben diciannove partite in tutte le competizioni: "Faccio fatica a elencare tutte le qualità della formazione avversaria - ha ammesso l’allenatore arancione -. Si tratta di una squadra fisica, tecnica, precisa, attenta, che ha giocatori forti in tutti i reparti nonostante le assenze. Da inizio campionato il Ravenna ha ambizioni importantissime, è strutturato e concede davvero poco dietro".

Sulle chiavi della partita, Villa non si sbilancia. "Ce ne sono tante, è impossibile parlare di un singolo aspetto. In gare di questo tipo saranno determinanti i dettagli, si sfideranno due squadre che cercano di esprimere sempre il proprio calcio e che arrivano da un ottimo periodo di forma. Non penso che si possa soffermarsi su una sola caratteristica del Ravenna, perché in ogni reparto ha giocatori da categoria superiore".

In casa romagnola mancheranno Amoabeng e Lordkipanidze, ma Villa è sicuro che le assenze non influiranno sul rendimento dei ragazzi di Marchionni: "Stiamo parlando di una squadra che domani schiererà in campo Ilari, un calciatore che era titolarissimo in Serie C fino a un mese fa. E’ vero che non ci sarà Lordkipanidze, ma non cambierà la sostanza perché sono entrambi giocatori molto forti. Anche noi dovremo fare i conti con un paio di assenze, ma come ho sempre detto mi fido pienamente della mia squadra e dei ragazzi che ho a disposizione". Quella odierna, soprattutto per i giallorossi, sarà una partita particolarmente sentita, a causa di quanto avvenuto in primavera con l’esclusione dal campionato dell’allora Us Pistoiese.

"Il passato non appartiene a questa società - ha detto Villa -. Noi dobbiamo, e dovremo anche in futuro, essere più intelligenti di queste provocazioni. Siamo concentrati soltanto sulla partita di domani, che sarà importante, ma non determinante. Abbiamo tre squadre davanti con cinque punti di vantaggio e il campionato è ancora molto lungo. La nostra stagione non finirà dopo questa partita in ogni caso ed è ciò che ho ricordato anche al gruppo in settimana. Il percorso che abbiamo intrapreso prevede di pensare domenica dopo domenica e abbiamo ragionato così durante tutta la settimana".

Michele Flori