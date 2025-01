Palermo-Pisa 1-2: notte da primi in classifica per gli uomini di Inzaghi

Palermo, 31 gennaio 2025 – Una notte in testa da primi in classifica. Questo è ciò che si è conquistato il Pisa nella notte del “Barbera” di Palermo, grazie al successo per 2-1 in trasferta. Un vantaggio maturato nella prima mezz’ora, con i gol di Rus (su rigore) e di Lind. I padroni di casa, dopo il gol di Brunori, tentano l’assalto, che però non porta al pareggio. Inzaghi, i suoi ragazzi, e i 477 tifosi giunti in Sicilia festeggiano.

Primo tempo – Dura appena dieci minuti la fase di studio al “Barbera” tra Palermo e Pisa. Al primo affondo i nerazzurri di Inzaghi (per l’occasione in maglia gialla), si fanno trovare pronti. Un fallo di mano di Ceccaroni crea una punizione per il Pisa, che batte Rus, sugli sviluppi il pallone torna proprio al rumeno, il cui cross trova un altro fallo di mano, di Ranocchia. Nessun dubbio per Bonacina: calcio di rigore. E chi si occupa di batterlo? Rus! Pallone da una parte, Desplanches dall’altra.

Primo gol con i toscani per il difensore. Il Palermo tenta subito l’affondo. Semper si fa trovare pronto su un cross pericoloso di Diakité. Caracciolo, rientrato dalla squalifica, viene ammonito al ventiduesimo minuto dopo aver steso Brunori al limite dell’area, ma il tiro del numero 9 è respinto dalla barriera, e sull’angolo Diakité spedisce altissimo di testa.

Il raddoppio del Pisa arriva al ventiseiesimo, con Lind che va in pressione su Desplanches, sperando in un errore che puntualmente arriva. Il numero 45 intercetta il rinvio e segna a porta sguarnita.

La squadra di Inzaghi abbassa il baricentro, e i padroni di casa ci provano: Semper provvidenziale su un tiro di Le Douaron di sinistro, anche se l’azione è stata bloccata dal fuorigoco. Il Palermo continua ad attaccare, ma il portiere blocca con facilità un tentativo su rovesciata di Brunori. Al 38esimo Hojholt ci tenta con il sinistro, ma il pallone termina alto. Dopo due minuti di recupero, la prima frazione si chiude con i fischi del pubblico di casa.

Secondo tempo – Si riparte con le due squadre all’attacco e formazioni molto lunghe. Il Palermo tenta di impensierire la difesa – e i nervi - del Pisa. Abildgaard e Angori terminano a terra in seguito a due colpi subiti in seguito a delle gomitate subite, mai sanzionate. Il gol che riapre la partita arriva al 58esimo minuto: sugli sviluppi di calcio d’angolo Segre trova Brunori, che apre il piatto destro a tu per tu con Semper e realizza il gol del 1-2. Il capitano dei rosanero, nervoso, è ammonito qualche minuto dopo.

Il primo tiro del Pisa arriva al 62esimo, con Angori che con il sinistro tira alto. Dopo cinque minuti Touré non arriva su un pallone goloso in area, ma è una delle poche volte che il Pisa si propone in avanti, in una fase di pressione pura del Palermo, che però non trova azioni pericolose.

Lind sbaglia all’ottantesimo minuto un passaggio filtrante per Piccinini. Semper risponde presente su una punizione di Ranocchia dal limite dell’area all’ottantacinquesimo minuto. Tre minuti dopo si supera il portiere sulla conclusione di sinistro di Le Douaron. Gli ultimi minuti vedono i rosanero tentare il tutto per tutto, senza speranze. Il Pisa è capolista.

Il tabellino

Palermo-Pisa 1-2

PALERMO (3-5-2): Desplanches; Ceccaroni, Magnani (82’ Baniyia), Nikolaou; Diakité (73’ Pierozzi), Segre, Verre (73’ Di Francesco), Ranocchia, Lund (86’ Henry); Brunori, Le Douaron. Allenatore: Dionisi. A disposizione: Sirigu, Cutrona, Gomes, Vasic, Buttaro, Blin. PISA (3-4-2-1): Semper; Rus (86’ Calabresi), Caracciolo, Canestrelli; Touré (73’ Sernicola), Abildgaard, Hojholt, Angori; Meister (66’ Piccinini), Moreo; Lind (86’ Arena). Allenatore: Inzaghi. A disposizione: Nicolas, Loria, Vignato, Sussi, Solbakken, Morutan, Bonfanti. Arbitro: Kevin Bonacina della sezione di Bergamo. Reti: 12’ Rus (PI), 26’ Lind (PI), 58’ Brunori (PA). Note: ammoniti: 22’ Caracciolo (PI), 60’ Brunori (PA), 66’ Meister (PI), 70’ Touré (PI). Espulsi: nessuno. Note: Recupero 2’ pt, 5’ st. Spettatori: non notificati i totali (477 gli ospiti). Lorenzo Vero