Pistoiese, che squillo: supera 1-0 il Ravenna e si ripropone nelle posizioni di testa

Pistoia, 29 settembre 2024 – La Pistoiese fa sua la prima grande sfida della stagione: al “Melani” gli arancioni battono 1-0 il Ravenna nella quarta giornata d’andata del campionato di serie D. Una partita dai due volti: primo tempo appannaggio degli ospiti, secondo tutto a tinte arancio. Ravenna senza Di Leo e Di Renzo, Pistoiese al completo.

Primo tempo con i romagnoli a fare la partita e gli arancioni in difesa, pronti a partire in contropiede. In tribuna Ariedo Braida per il Ravenna, il presidente della Pistoiese Iorio e quello del Pistoia Basket Rowan osservano attenti. Al 6’ doppio tentativo di Lo Bosco, innescato da Nappello, a tu per tu con Cecchini: il portiere salva la squadra arancione dalla capitolazione. Al 9’ ancora ospiti insidiosi con D’Orsi.

Al 33’ tiro-cross di D’Orsi dalla sinistra, col pallone che sorvola di poco la traversa. Al 39’ traversone dalla sinistra di Greselin, appostato sul secondo palo Donida colpisce di testa spedendo il pallone sul fondo. Inizio di ripresa con occasionissima orange: al 4’, infatti, Donida riceva palla sul secondo palo e, di prima col piatto sinistro, sfiora il gol. La sfera esce a lato di poco.

In realtà, nel secondo tempo assistiamo a una gara completamente diversa: è la Pistoiese ad attaccare in massa e il Ravenna a difendersi. All’8’ altre grosse opportunità per gli uomini di Giacomarro: dapprima Diodato coglie l’incrocio dei pali con un tiro dal vertice sinistro dell’area (pallone che carambola sulla schiena di Fresia e finisce in angolo), poi sugli sviluppi del corner, Polvani da due passi spara in bocca all’estremo difensore ravennate. Al 21’ Grilli di testa va vicino al vantaggio: Fresia respinge il cuoio e un difensore salva mandando il pallone in calcio d’angolo. Al 24’ botta di Manuzzi in diagonale dalla destra: Cecchini devia la palla in angolo. Al 27’ ci prova Guida direttamente su calcio piazzato dai 22 metri: nessun problema per Cecchini. Neppure un minuto dopo, il neo entrato Cuomo realizza in tap-in dopo una conclusione ravvicinata di Grilli respinta con difficoltà da Fresia. Al 32’ un corner di Guida attraversa tutta l’area mettendo in apprensione la retroguardia di casa. Al 46’ Mandorlini tenta dalla distanza, ma Cecchini è pronto e para senza colpo ferire. Finisce con gli arancioni in trionfo.

TABELLINO

PISTOIESE – RAVENNA 1-0

PISTOIESE (3-5-2): Cecchini; Donida (36’ st Mazzei), Polvani, Bertolo; Kharmoud, Basanisi (13’ st Caponi), Grilli, Greselin (44’ st Larhrib), Diodato (26’ st Cuomo); Sparacello, Pinzauti (13’ st Tascini). A disposizione: Lagonigro, Dibenedetto, Cardella, Balleello. Allenatore: Giacomarro.

RAVENNA (3-5-2): Fresia; Onofri, Esposito, Venturini; Milan, Rrapaj, Rossetti, Biagi (13’ st Mandorlini), D’Orsi (29’ st Lordkipanidze); Lo Bosco (16’ st Manuzzi), Nappello (20’ st Guida). A disposizione: Galassi, Mauthe, Agnelli, Drapelli, Fiori. Allenatore: Antonioli.

ARBITRO: Bortolussi di Nichelino.

MARCATORI: 28’ st Cuomo.

NOTE: giornata nuvolosa, 1706 spettatori. Ammoniti: Onofri, Nappello, Milan. Angoli: 4-8. Recupero: 0’, 5’.