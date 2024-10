La Pistoiese cala il poker al Melani: 4-1 alla Sammaurese

Pistoia, 23 ottobre 2024 – La Pistoiese supera con un rotondo 4-1 la bestia nera Sammaurese e si porta al secondo posto della classifica del girone D del campionato di serie (con una gara in più disputata rispetto alle rivali però). In un turno infrasettimanale da tregenda per la forte pioggia caduta sul “Melani”, gli arancioni tornano a sorridere dopo il deludente 0-0 rimediato nel derby di Prato, allungando a sei la striscia di risultati utili. Giacomarro deve fare a meno degli acciaccati Cardella e Donida.

È la Pistoiese che fa la partita e ha subito un’occasione: al 2’ Laura tenta dalla distanza, ma la sua conclusione centrale non impensierisce Pozzer. Al 18’ magistrale calcio d’angolo di Grilli che trova l’accorrente Lauria, che dal limite calcia di piatto destro di prima intenzione non trovando lo specchio della porta. La Sammaurese replica tosto e fa male: al 20’ infatti dai trenta metri Manuzzi pesca la parabola vincente, che lascia esterrefatto Cecchini: è 1-0 per gli ospiti.

Due minuti più tardi, un errore difensivo smarca Gaetani, che dai 22 metri non centra la porta. La Pistoiese reagisce subito: al 24’, sugli sviluppi di un corner, Grilli trova un pallone invitante ai 14 metri, spedendolo in rete con un bel destro di controbalzo. Neppure sessanta secondi dopo, bel diagonale dalla sinistra di Arsenijevic, ma Cecchini blocca la palla. Al 27’ Tascini in scivolata da pochi passi impegna Pozzer, che respinge la sfera.

Al 33’ occasione per Grilli, che in area ha tempo di calciare, ma svirgola il pallone. Al 39’ botta dal limite di Larhrib che Pozzer respinge coi pugni. Al 46’ il colpo di testa di Polvani finisce sopra la traversa. La Pistoiese intensifica la propria azione offensiva a inizio ripresa e passa in vantaggio. Al 7’ pallonetto di Grilli dai 16 metri, con un difensore che devia in angolo. Il gol è nell’aria: un minuto più tardi Tascini segna sottomisura sugli sviluppi del tiro dalla bandierina.

Alla mezz’ora gli arancioni calano il tris: pregevole verticalizzazione di Basanisi per Sparacello, che entra in area e fredda Pozzer all’angolino basso alla sua destra. Al 44’ il poker orange: Sparacello serve di destrezza Dibenedetto, che fa il Theo Hernandez insaccando sul primo palo.

Tabellino

PISTOIESE – SAMMAURESE 4-1

PISTOIESE (3-5-2): Cecchini; Mazzei, Polvani, Bertolo (11’ pt Greselin); Diodato (22’ st Cuomo), Grilli (29’ st Dibenedetto), Lauria, Larhrib (19’ st Basanisi), Kharmoud; Pinzauti (17’ st Sparacello), Tascini. A disposizione: Lagonigro, Caponi, Maloku, Balleello.

Allenatore: Giacomarro.

SAMMAURESE (4-2-3-1): Pozzer; Misuraca, Sedioli (36’ st Bolognesi), Morri, Scanagatta; Manuzzi (31’ st Casadio), Nisi (11’ st Ravaioli); Gaetani (11’ st Montesi), Arsenijevic, Gningue; Imoh (28’ st Pacchioni). A disposizione: Jashari, Mactoni, Zela, Papa.

Allenatore: Taccola.

ARBITRO: El Ella di Milano.

MARCATORI: 20’ Manuzzi, 24’ pt Grilli; 8’ Tascini, 30’ Sparacello, 44’ st Dibenedetto.

NOTE: giornata di pioggia battente, spettatori 951. Ammoniti: Manuzzi, Nisi, Greselin. Angoli: 14-4. Recupero: 1’, 4’. Uscito per infortunio Bertolo.