Sammaurese-Pistoiese 0-0, Cecchini salva gli arancioni dalla capitolazione

San Mauro Pascoli (Forlì Cesena), 23 febbraio 2025 – La Pistoiese salva le penne in Romagna, sul campo della penultima della classe, la Sammaurese: alla fine è 0-0, ma l’occasione più grossa capita proprio ai padroni di casa, sul finire della partita: l’arbitro concede il penalty, che Gallo si fa parare da Cecchini. L’ottava giornata di ritorno del girone D del campionato di serie D, quindi, conferma gli arancioni quarti in classifica (con 46 punti), ma sempre più distanti dalla vetta: la capolista Forlì, infatti, vincendo 1-0 sul terreno del Lentigione condanna i toscani al -14, che a 9 turni dal termine della stagione regolare, con 27 punti ancora in palio, significa addio ai sogni di gloria.

Questa è l’attuale graduatoria per quanto concerne le prime piazze: Forlì 60, Ravenna 58, Tau 52, Pistoiese 46 appunto e Lentigione 42. Domenica prossima 2 marzo, la Pistoiese ospiterà il Sasso Marconi, tredicesimo a quota 28, allo stadio Marcello Melani di Pistoia. Nei primi 45 minuti succede poco o niente: un paio di opportunità per i padroni di casa, penultimi in classifica appunto, zero occasioni per gli uomini allenati da Alberto Villa.

Una prima frazione soporifera, che non passerà agli annali del pallone. Al 10’ botta di Mavanga dai 20 metri da posizione centrale, ma Cecchini è pronto e spedisce il pallone in corner. Sette minuti più tardi, Papa ci proba dal limite dell’area: il suo mancino è bloccato dal portiere arancione. Nella ripresa, Pistoiese leggermente più vivace. Al 16’ Sparacello calcia da distanza ravvicinata, ma Pozzer risponde presente, mettendo la palla in calcio d’angolo. E proprio nel finale di gara, al 42’, il direttore di gara fischia il calcio di rigore per un presunto fallo di Donida su Gallo (il penalty lascia perplessi i tifosi di fede orange).

È l’episodio che potrebbe permettere alla Sammaurese lo United Riccione al terz’ultimo posto della classifica, ma Cecchini para la debole conclusione di Gallo, vanificando il successo dei romagnoli. Al 50’, infine, la palla-gol capita sui piedi di Simeri, che da pochi passi, col destro, mette mestamente sul fondo. E appena finito l’incontro, la Pistoiese ha comunicato il silenzio stampa dei propri tesserati: niente interviste, di conseguenza, per allenatore e calciatori. Capiremo in seguito il perché della decisione.

TABELLINO

SAMMAURESE – PISTOIESE 0-0

SAMMAURESE (4-1-4-1): Pozzer; Masini, Scanagatta, Ferrani, Bolognesi (25’ st Morri); Sedioli; Papa (36’ st Gningue), N. Ravaioli, Maltoni (25’ st Manuzzi), Mavanga (25’ st Misuraca); Merlonghi (37’ st Gallo). A disposizione: R. Ravaioli, Beconcini, Moncastelli, Forte. Allenatore: Protti.

PISTOIESE (3-5-2): Cecchini: Mazzei, Polvani (36’ st Grilli), Donida; Stickler (9’ st Diodato), Greselin (29’ st Pinzauti), Maldonado, Boccia (20’ st Basanisi), Maloku (46’ st Kharmoud); Sparacello, Simeri. A disposizione: Valentini, Mosti, Giometti, Cuomo. Allenatore: Villa.

ARBITRO: Cipolloni di Foligno.

NOTE: cielo coperto. Ammoniti: Scanagatta, Simeri, Donida. Angoli: 4-2. Recupero: 1’, 6’.