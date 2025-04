Pistoiese sconfitta dalla Zenith Prato: playoff a rischio

PISTOIESE 0 ZENITH PRATO 1

PISTOIESE (4-4-2): Cecchini; Tofanari, Mazzei (37’ st Boccia), Bertolo, Maloku; Diodato (20’ st Stickler), Maldonado, Grilli (12’ st Greselin), Kharmoud (12’ st Basanisi); Simeri (24’ st Sparacello), Pinzauti. A disp. Mosti, Polvani, Stickler, Giometti, Foresta. All. Villa.

ZENITH PRATO (4-3-1-2): Brunelli; Fiaschi, Tempestini, Pupeschi, Messini (45’ st Casini); Saccenti, Nistri (35’ st Moussaid), Cecchi; Kouassi (21’ st Rosi); Cellai (33’ st Longo), Falteri (37’ st Toccafondi). A disp. Landini, Fiore, Mertiri, Toci. All. Settesoldi.

Arbitro: Morello di Tivoli.

Marcatori: 21’ Cellai.

Note: ammoniti Bertolo, Mazzei, Sparacello, Kouassi, Saccenti, Pinzauti.

Prosegue il momento negativo della Pistoiese, che cade anche contro la Zenith Prato nell’anticipo della trentunesima giornata. Una sconfitta che fa il paio con quella di una settimana fa sul campo del San Marino e che rappresenta un ulteriore campanello d’allarme per gli arancioni, chiamati ad un impegnativo finale di stagione e poi ad affrontare i playoff. È evidente che, come accaduto coi sammarinesi, anche contro la formazione pratese sono state decisive le maggiori motivazioni da parte degli avversari, che avevano necessità di fare punti in chiave salvezza. Ciò però non può bastare a giustificare una partita sotto tono della Pistoiese, che, eccezion fatta per il finale di gara, non ha quasi mai messo in difficoltà la Zenith. La classifica vede la Pistoiese inchiodata a 58 punti ma raggiunta dal Lentigione, vincente nell’altro anticipo contro il Progresso, mentre il Tau, impegnato oggi a Sasso Marconi, potrà allungare a più tre sugli orange.

La cronaca. Si registrano buoni ritmi fin dall’inizio e la prima occasione arriva al 16’, quando il colpo di testa di Pinzauti viene salvato sulla linea da Pupeschi. Tre minuti più tardi ci prova anche Simeri, impreciso di poco, ma al 21’ è la Zenith a sbloccare l’incontro con Cellai, che ben servito da Falteri si libera in area di Tofanari prima di freddare Cecchini. Al 34’ Falteri sfiora lo 0-2 con una punizione che incoccia la traversa, mentre nel finale di primo tempo si esalta Cecchini su un tiro dal limite di Nistri. Meno vivace la ripresa, dove per più di mezz’ora, oltre alle sostituzioni, c’è da segnalare solo una semi rovesciata di Simeri fuori di poco. La Pistoiese ci prova poi nel finale, prima con un’incornata di Greselin deviata da Brunelli e poi con un colpo di testa di Bertolo. Troppo poco per impensierire una Zenith praticamente in fase difensiva, che al triplice fischio può festeggiare, mentre gli arancioni escono dal Melani tra i mugugni dei propri sostenitori.

Michele Flori