Pistoiese: sei acquisti. E la rosa prende forma

Prosegue la rivoluzione della Pistoiese, che ha messo sotto contratto altri sei giocatori che saranno presto a disposizione del tecnico Parigi. Tanti altri nuovi arrivi per formare una rosa che possa portare a termine la stagione. Si tratta di giocatori giovani, alcuni molto giovani, con l’aggiunta di qualche elemento d’esperienza, che in questa prima parte di stagione non hanno trovato molto spazio. Nuovi arrivi ma anche partenze come quella di Gabriele Costa, rientrato alla Virtus Entella per fine prestito. Per quanto riguarda gli ultimi acquisti, il primo – come anticipato sulle nostre colonne – risponde al nome di Niccolò Malusci, che arriva in prestito dall’Empoli. Classe 2006 di ruolo difensore, è alla prima esperienza a livello di prima squadra. A lui si aggiungono gli svincolati Tommaso Leon Del Rosso, Luigi Cordato, Francesco Frijia, Federico Bailo e Andrea Milani. Del Rosso è un centrocampista classe 2002, proveniente dal Seravezza Pozzi, con il quale nel Girone E di Serie D ha collezionato 12 presenze in questa annata. Nel complesso sono 57 i gettoni in D, viste le esperienze anche al Follonica Gavorrano e al Prato. Cordato invece è un terzino sinistro classe 2003, reduce da una prima parte di annata trascorsa in forza all’Angri, nel Girone H. Sono 61 i gettoni nella quarta serie, la maggior parte ottenuti con indosso la casacca dell’Afragolese.

Passando a Frijia, si tratta di un trequartista di 31 anni, che in passato ha militato nelle file di Poggibonsi, Sangimignano, Scandicci e Colligiana. Bailo è un difensore classe 2004, cresciuto fra Hellas Verona e Vicenza, che ha disputato tre partite in questa annata con il Treviso nel Girone C di Serie D. Infine, Milani è un’ala classe 2002 cresciuta nel settore giovanile della Fiorentina. In carriera ha collezionato 13 presenze in Serie C con Monopoli e Monterosi e 14 (più cinque in Coppa Italia) in Serie D con il Pineto. Sei nuovi giocatori che arrivano a ridosso della sfida di domenica contro il Ravenna, che dovranno verosimilmente scendere in campo con appena tre allenamenti nelle gambe e scarsa conoscenza di tecnico e compagni.

Maurizio Innocenti