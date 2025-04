Pistoiese Under 14 al Torneo Nazionale di Pasqua sponsorizzato da Italmatch Chemicals

Nei prossimi giorni, in corrispondenza delle festività pasquali, la formazione Under 14 della Pistoiese prenderà parte al Torneo Nazionale di Pasqua di Italmatch Chemicals. L’azienda, di cui è presidente Sergio Iorio, anche quest’anno sarà main sponsor della manifestazione per la Categoria Giovanissimi che si terrà in Umbria. Il torneo, che si svolgerà dal 19 al 21 aprile, vedrà la partecipazione, oltre alla squadra arancione, di Ternana, Sambenedettese, Genoa, Perugia, Orvietana, Folignano e Spoleto. La manifestazione sportiva è ormai diventata un appuntamento consueto che ogni anno richiama squadre provenienti da tutta Italia, fornendo un’importante vetrina per i giovani talenti del calcio nazionale.

I ragazzi dell’Under 14 arancione sono stati inseriti nel girone A assieme ad Orvietana, Perugia e Genoa. La prima gara è prevista per sabato 19 aprile alle 17, contro l’Orvietana, la seconda il 20 aprile alle 9 contro il Perugia e la terza contro il Genoa il 21 aprile alle 11. Nel pomeriggio di Pasquetta spazio poi alle finali, alle 15 e alle 17.

"Siamo onorati di dare il nostro contributo a questo prestigioso torneo ha detto Maurizio Turci (foto), direttore generale Corporate di Italmatch nonché socio di Iorio alla Pistoiese -, un vero punto di riferimento per il calcio giovanile. Italmatch Chemicals da sempre promuove iniziative sociali, culturali e sportive quale strumento di dialogo con le comunità, con particolare riguardo verso le generazioni più giovani".