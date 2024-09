Più di una partita Ravenna, che sfida a Pistoia

Partita di cartello e anche scontro diretto. Il Ravenna sale oggi al ‘Melani’ di Pistoia (fischio d’inizio alle 15; arbitro Bortolussi di Nichelino; diretta tv sul canale 14 di Teleromagna e in streming anche sul canale youtube del Ravenna con telecronaca di Jacopo Pagliarani) per un match che va anche oltre il peso dei 3 punti.

La ferita aperta nel finale della scorsa stagione (Pistoiese ritirata a 5 turni dalla fine e Ravenna beffato nella corsa alla promozione per via dei 6 punti ‘revocati’) fa il paio con la beffa di ritrovarsi di fronte una squadra che avrebbe dovuto ricominciare dal ‘fondo’. Squadra che, altro non è, se non l’Aglianese tinteggiata d’arancione, dalla fulminea mano di vernice data, quando ancora il Ravenna di Gadda stava giocando i playoff. L’avvio della stagione in corso ha detto che il Ravenna, perso il debutto casalingo col Prato, ha poi vinto a San Mauro Pascoli e col Tuttocuoio in casa. Più difficoltà ha incontrato la Pistoiese, che ha pareggiato a Fiorenzuola, perso in casa con la Cittadella Vis Modena e vinto a Castel Maggiore col Progresso. "Nell’economia dell’approccio alla gara – ha commentato mister Antonioli – non sono aspetti marginali. Quello che è successo, può dare quella carica in più, anche se, in realtà, la squadra dovrebbe già averla la carica". Il tecnico giallorosso deve rinunciare ancora al difensore 2005 Di Martino, ma soprattutto al bomber Di Renzo.

Per la sfida contro la Pistoiese dell’ex Polvani e di mister Giacomarro (3 promozioni dalla D e una dall’Eccellenza), si profila dunque la conferma dell’undici visto nelle ultime giornate. "È una verifica – ha proseguito il tecnico giallorosso nel presentare la sfida odierna – al cospetto di una formazione che è destinata a stare nelle prime posizioni e che è una delle candidate ad arrivare fra le prime. È un match stimolante sotto tutti i punti di vista. Ma è anche un match che potrà dirci a che punto siamo. Finora infatti abbiamo affrontato avversari impostati sulla difensiva, per poi cercare di ripartire. Pistoiese e Ravenna invece cercheranno entrambe di fare la partita per imporre il proprio gioco, cercando di vincere giocando a calcio".

Antonioli ha anche individuato i margini di miglioramento del proprio team: "Dal punto di vista del gioco, la squadra sta rendendo. C’è da sistemare qualcosina, soprattutto nella fase difensiva, e in particolare sui calci piazzati. Ma non posso imputare nulla ai miei giocatori, se non, essere più spietati nella fase realizzativa per dare una impronta al match, cercando di fare gol il prima possibile". La formazione (5-3-2): Fresia; Milan, Onofri, Esposito, Venturini, D’Orsi; Rrapaj, Biagi, Nappello; Lo Bosco, Manuzzi.