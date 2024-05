Playoff di Promozione/1. Bigoni del Corridonia: "Senza alternative, un solo risultato con l’Atletico Centobuchi»

"Sarà una battaglia, ma andremo per vincerla non avendo alternative". L’esperto Marco Bigoni, punto di forza del Corridonia, parla della sfida playoff di Promozione di oggi alle 16.30 a Martinsicuro contro l’Atletico Centobuchi. "Affronteremo un avversario forte – aggiunge – con il piglio giusto". Sono stati giorni di lavoro per il Corridonia deciso a continuare una stagione che ha visto protagonista la squadra allenata da Giuliano Fondati. "Ci attende un Atletico – spiega Bigoni – che combatte su ogni pallone, che può contare su elementi di valore che hanno disputato diverse partite di questo genere". Proprio per questa ragione è importante l’esperienza di Bigoni che vanta partite in Lega Pro e serie D. "I ragazzi devono fare del loro meglio – spiega – perché potranno mettersi in evidenza agli occhi degli osservatori, perché saranno protagonisti di gare belle da giocare a differenza dei playout dove c’è molta ansia". In campionato le due squadre hanno vinto una gara a testa e magari da quelle partite saranno emerse indicazioni utili per oggi. "Ma sono situazioni differenti, i playoff sono un capitolo a parte. È anche capitato di essere stati sconfitti da chi avevamo battuto in campionato". Il Corridonia dovrà stare attento a qualche giocatore in particolare. "In attacco – conclude Bigoni – hanno davvero tanta qualità ed esperienza, penso a Giorgio Galli e a Napolano, giocatori che sanno come comportarsi in simili occasioni".