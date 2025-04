Playoff e Playout: Sinalunghese e Sansovino pronte alla sfida

Eccellenza e Promozione hanno già raggiunto il traguardo e adesso per queste categorie inizieranno playoff e playout. Sfide alle quali non saranno presenti aretine, visto che la Castiglionese si è salvata, la Baldaccio ha mancato di pochissimo i playoff mentre il Foiano è retrocesso da ultimo in classifica. Occhi semmai sulla Sinalunghese dell’aretino Testini: subentrato al posto di Benedetti ha centrato il primo obiettivo dei playout. In Promozione la Sansovino programma già l’Eccellenza, il Casentino Academy - che ha attivato la forbice di 10 punti sulla quinta - invece aspetterà domenica prossima l’esito di Audax Rufina-Fiesole per conoscere il nome della propria rivale. In coda al gruppo il Torrita torna in Prima categoria, mentre le sfide salvezza saranno quelle tra Chiantigiana e Viciomaggio oltre a Subbiano-Alleanza Giovanile. In caso di parità al 90’ spazio ai temi supplementari. Se dovesse persistere la parità si salverà la squadra meglio classificata che gioca in casa.

Ancora 90’ da giocare in Prima categoria. Nel gruppo E in testa è tutto deciso, anche qui con le aretine fuori dai playoff per la forbice impossibile da chiudere. In coda il Vaggio è penultimo e con 9 punti di distanza dalla quintultima (Audace Legnaia) rischia grosso. Atletico Levane Leona e Castelnuovese vicine alla zona rossa devono invece cogliere gli ultimi punti per la matematica certezza. Nel girone F in zona playoff Cortona Camucia e Bibbiena viaggiano insieme a quota 45 punti, dietro c’è il Tegoleto a 43. Tre squadre che cercano di salire sul quarto e quinto vagone del trenino playoff sperando ovviamente che il Torrenieri, secondo con 54 punti, non allunghi troppo il divario attivando la forbice visto che la prima della classe ha ad oggi 57 punti ed è l’Acquaviva. In coda al gruppo l’Olmoponte è già retrocesso, Ponte d’Arbia e Arezzo Football Academy hanno 27 punti e rischiano grosso avendo 9 punti di ritardo (siamo al limite della forbice) dal Valdichiana che ha 36 punti ed è quintultimo insieme a Capolona e San Quirico.

Matteo Marzotti