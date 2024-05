Playoff Eccellenza. Terranuova-Signa a Pontassieve

Si giocherà domenica 12 maggio alle 15 allo stadio comunale di Pontassieve la finale playoff del girone B di Eccellenza tra Terranuova e Signa. I biancorossi arrivano a questo appuntamento senza aver affrontato le semifinali, vista la forbice che separava i valdarnesi dalla Colligiana, ferma in quinta posizione. I canarini si sono invece guadagnati la finale avendo superato domenica scorsa lo Scandicci per 2-1. I ragazzi di Becattini affronteranno il match da meglio piazzati. In caso di parità al 90’ si andrà ai supplementari, se la parità dovesse persistere al 120’, passeranno il turno Sacconi e soci, accedendo così agli spareggi interregionali: andata il 26 maggio in Toscana, ritorno il 2 giugno nel Lazio, contro la perdente dello spareggio Rieti-Maccarese.