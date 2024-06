Playoff Prima categoria: il triangolare finale. Il Forte col Tegoleto. Al “Necchi“ è torcida

Ci arriva assai incerottato il Forte dei Marmi alla partita odierna che (insieme poi anche alla prossima della successiva domenica 23 giugno) gli vale una stagione intera. Siamo infatti al gran finale dell’annata 2023/24 col triangolare conclusivo (già iniziato domenica scorsa con Tegoleto-Ginestra Fiorentina 0-2) che mette in palio sicuramente un posto in categoria superiore... anche se potrebbero alla fine essere due... se non addirittura tre con dunque tutte e tre le arrivate a questo ultimo atto che potrebbero salire in Promozione visti i posti lasciati liberi in categoria dal Castelnuovo (andato in Eccellenza dopo aver comprato il titolo sportivo del River Pieve) e probabilmente dalle possibili ripescate in Eccellenza (Antella e forse pure San Miniato Basso) in base all’esito degli spareggi nazionali fra seconde di Eccellenza che al momento vede ben messe le toscane Terranuova Traiana e Zenith Prato per promuovere in Serie D (ma oggi ci sono i decisivi ritorni, dopo i match d’andata vinti).

Ma non deve far calcoli adesso il Forte dei Marmi che vuol solo pensare intanto alla sua partita odierna contro gli aretini del Tegoleto, con fischio d’inizio alle 16 allo stadio “Necchi-Balloni“ (ri-ottenuto per la speciale occasione). Il tecnico Luca Cagnoni deve fare la conta degli uomini: infatti non avrà capitan Lossi e l’altro senatore Tonacci (entrambi squalificati), il duttile laterale Alberti (in settimana ha accusato una brutta distorsione alla caviglia) e la punta esterna Della Pina oltre ai lungodegenti Vaira e Cargioli. Scelte obbligate per gli squali, che tatticamente riproporranno il consolidato 4-4-2 in fase di possesso (che diventa 4-2-3-1 in fase di non possesso). Il Tegoleto è avversaria tosta che ha molta esperienza e abilità sulle palle inattive. Ha un paio di assenze e deve vincere per forza avendo perso la prima. Domenica prossima poi ci sarà Ginestra Fiorentina-Forte.

Probabile formazione (4-2-3-1): 1 Ceragioli; 6 Cardillo, 5 F. Sodini, 2 Credendino, 3 Valori; 4 Papi, 10 Seriani; 11 N. Sodini, 7 Tedeschi, 8 Bresciani; 9 Maggi. All. Cagnoni.

S.F.