Playoff Prima Categoria. Lo Smile già promosso non si ferma. Conquistata anche la semifinale

pgs smile

1

sorbolo

0

PGS SMILE: Toni, Cantacesso, Piacentini (89’ Bastia), Allegra, Pattuzzi, Cavani (50’ Riva), Caselli, Lotti, Faella (93’ Ferrarini), Montorsi (75’ Gariboldi), Ferri (90’ Corsini). A disp. Botti, Stefani, Ceresoli, Gibertini. All. Santini

SORBOLO BIANCAZZURRA: Ferrari, Ghirardotti (74’ Benassi) Guareschi, Ferrari, Margini, De Lillo, Mbaye, Ghezzi (60’ Dall’Aglio), Mercadanti, Koappa, Pezzani (47’ Miftah). A disp. Bonati, Sana, Pisani, Zoni, El Ghazzouli, Macchitella. All. Bertoli.

Arbitro: Ghirardi di Ravenna

Reti: 49’ Ferri Note: ammoniti Cavani, Gariboldi

La Pgs Smile già certa da domenica scorsa del ripescaggio in Promozione (visto che ci sono 7 posti ed essendo terza in graduatoria fra le 8 qualificate ai quarti regionali anche perdendo ieri non sarebbe comunque stata la peggiore delle 4 sconfitte) batte anche il Sorbolo Biancazzurra nel primo turno regionale e vola in semifinale. Al 7’ crossa Ferrara e Pezzani da due passi spara alto. Al 28’ Ferri si libera sulla destra e dai 25 metri fa partire un sinistro a giro che sfiora il palo lontano. Al 34’ ci prova De Lillo ma il suo tiro va fuori. Nella ripresa dopo 4’ arriva il gol: cross in mezzo di Piacentini per Ferri, che sul filo del fuorigioco aggancia e batte Ferrari. Al 15’ in mischia Koappa colpisce il palo. Al 90’ Miftah prova a concludere da dentro l’area ma Toni risponde presente. ALTRE. Negli altri quarti Sannazzarese-Masone 1-0, Valsetta Lagaro-Riccione 0-1 e Edelweiss Jolly-X Martiri 0-1. Il 26/5 le due semifinali a sorteggio integrale e in campo neutro fra Smile, Sannazzarese, Riccione e X Martiri, l’1/6 la finale che vale la Promozione diretta. Nella classifica ripescaggi (7 posti sicuri) primo Colombaro vincitore della Coppa, poi al 2° posto la perdente della finale, al 3° e 4° posto le due perdenti delle semifinali, mentre già certi dopo ieri 5° Edelweiss, 6° Sorbolo, 7° Masone e 8° Valsetta Lagaro (per ora unica non ripescata).

Eccellenza. Definiti gli accoppiamenti del primo turno (26/5 e 2/6) degli spareggi nazionali: Giulianova-Terre di Castelli e chi passa sfida nella finale che vale la D (9 e 16/6) la vincente di Terranuova Traiana-Rieti; Granamica-Zenith Prato (ieri vittoria 3-2 in casa del Cuoiopelli nella finale playoff Toscana "A"), chi passa sfida nella finale che vale la D (9 e 16/6) la vincente di Castelfidardo-Unipomezia.

Promozione. Le semifinali regionali (ma sono tutte e 4 ripescate): Bobbiese-Solarolo 6-4 ai rigori e Arcetana-Faenza 0-1, domenica 19/5 la finale Bobbiese-Faenza.

d.s.