Playoff Serie B: Arezzo e altre squadre pronte alla sfida finale

A due giornate dalla fine inizia a delinearsi la griglia definitiva dei playoff per la serie B. Nel girone dell’Arezzo, oltre agli amaranto, sono già sicure del pass Ternana, Torres, Pescara, Vis Pesaro, Pineto, Pianese e Rimini. Pontedera, Gubbio, Carpi e Perugia si giocheranno gli altre tre posti utili.

Allargando lo sguardo agli altri raggruppamenti, in quello A andranno ai playoff una tra Padova e Vicenza (impegnate nella volata promozione) e sicuramente Feralpi Salò, Albinoleffe, Giana Erminio, Virtus Verona, Trento, Renate. L’ultima casella se la contendono Novara, Arzignano Valchiampo e Alcione.

Per quanto concerne il girone C Avellino ormai ad un passo dalla promozione con Audace Cerignola, Crotone, Monopoli, Catania, Benevento, Potenza e Picerno già ai playoff. Per gli ultimi due posti lotta tra Giugliano, Juventus Next Gen, Trapani e Cavese.

I playoff inizieranno il 4 maggio con il primo turno della fase del girone in gara unica. Mercoledì 7 maggio secondo turno. La fase nazionale comincerà domenica 11 maggio e ritorno mercoledì 14. Il secondo turno invece è in programma il 18 e 21 maggio. La final four si aprirà domenica 25 maggio con l’andata delle semifinali (ritorno 28 maggio). La finale invece il 2 e 7 giugno.