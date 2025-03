Playout distanti due punti. Il Progresso recrimina e manca la vittoria. Corzani illude,. Motti segna nel recupero

TAU ALTOPASCIO

1

PROGRESSO

1

TAU ALTOPASCIO: Cabella, Sichi (10’ st Manetti), Biagioni (35’ st Bartelloni), Meucci, Zanon, Bernardini, Atzeni (43’ st Rosselli), Ivani (10’ st Barsi), Motti, Andolfi, Carcani (47’ st Grossi). All. Venturi.

PROGRESSO: Cheli, Ben Saed, Cestaro (47’ st Scalini), Maltoni, Pinelli, Dandini (26’ st Stellacci), Bellisi, Corzani, Matta, Ferraresi, Sansò. All. Vecchiati.

Arbitro: Sciolti di Lecce.

Reti: 30’ st Corzani, 46’ st Motti.

Note: espulso Stellacci. Ammoniti Sichi, Matta, Biagioni, Dandini, Bellisi.

ALTOPASCIO (Lucca)

Peccato. Sfugge nel recupero il blitz per il Progresso che mantiene due lunghezze di vantaggio sulla zona playout. La formazione emiliana lo avrebbe pure meritato il successo, per la buona condotta di gara, imbrigliando un Tau adesso in caduta libera ma ex capolista. Vecchiati parte con Ben Saed, Cestaro e Dandini in linea difensiva con Ferraresi capace di salire in fase di possesso palle maanche di retrocedere come quarto difensore; Pinelli, Bellisi, Corzani, Sansò in mediana, con Maltoni e Matta avanzati.

I felsinei, quattro vittorie nelle ultime sei giornate prima di Altopascio, non rischiano nulla, controllano e si propongono due volte al tiro con Matta, in entrambi i casi la conclusione è larga. I bolognesi, secondo peggiore attacco del girone, fanno fatica a creare chance, ma nel primo tempo sono più efficaci. Ci prova pure Sansò al 37’, fuori misura. Per i locali solo un colpo di testa sopra la traversa di Biagioni. Le emozioni maggiori nella ripresa. Al 7’ Maltoni sorprende Biagioni, gli prende il tempo sull’anticipo e si invola, al limite dell’area viene steso e arriva solo il giallo per il difensore, con i rossoblù che chiedevano il cartellino di altro colore. Azione da ricordare per quello che accadrà più avanti. Atzeni, per i padroni di casa, di poco a lato su punizione, poi, al 21’ fallo su Maltoni non rilevato dal direttore di gara e sul rovesciamento di fronte è il piede felino di Cheli a salvare su rasoiata di Carcani. Alla mezz’ora gli ospiti passano: Corzani da fuori non ci sta a pensare e il suo tiro, leggermente deviato, beffa Cabella. Al 35’ però, viene espulso Stellacci, che era subentrato a Dandini per fallo giudicato da ultimo uomo.

Molte le proteste rossoblù. Il match prosegue con il team di Castel Maggiore arroccato e il Tau che la butta in area: su una mischia Motti, capocannoniere del torneo, controlla e di sinistro fulmina Cheli. Domenica gara decisiva con il Fiorenzuola.

Massimo Stefanini