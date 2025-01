Poca Robur, pari incolore col Flaminia. I bianconeri faticano, Giusti decisivo

FLAMINIA 0 SIENA 0

FLAMINIA (4-3-3) Nespola; Falli, Lisari, Massaccesi, Penchini; Malaccari (41’st Zanchi), Benedetti (27’st Ciganda), Ricozzi; Casoli, Tascini, Sirbu. Panchina: Faralli, Lo Zito, Mariani, Igini, Paun, Orlandi, Brasili. Allenatore Abate.

SIENA (4-3-1-2) Giusti; Morosi, Achy, Cavallari, Di Paola (25’st Pescicani); Bianchi, Mastalli (19’st Lollo), Suplja (35’st Di Gianni); Candido (22’st Ricchi); Galligani (28’st Giannetti), Boccardi. Panchina: Stacchiotti, Biancon, Farneti, Semprini. Allenatore Magrini.

Arbitro: Mascolo di Castellammare di Stabia (Pepe-Freda).

Recuperi: 0 e 5.

Ammoniti: Galligani, Malaccari, Cavallari.

CIVITA CASTELLANA - Il Siena allunga la mini striscia positiva con un pareggio a Civita Castellana. Il punto però non cancella una prestazione modesta che, se non fosse stato per Giusti, non sarebbe bastata a uscire imbattuti dal campo della penultima della classe ancora a secco di successi interni.

Nella prima mezzora al Turiddu Madami accade poco. I padroni di casa, con l’acqua alla gola, partono bene e si fanno vedere al 4’ con Malaccari e poco dopo Casoli ma le conclusioni sono larghe e Giusti non deve intervenire. Nel mezzo uno sprazzo di Galligani intorno al 10’ non porta a nulla. Ci prova anche Boccardi a sgusciare alla difesa laziale ma senza fortuna. Tanti errori tecnici e passaggi sbagliati da entrambe le parti rallentano un ritmo già di suo piuttosto lento.

Uno squillo arriva poco dopo la mezzora col solito Galligani, servito da Bianchi, che impegna Nespola in una difficile respinta terra. La risposta della Flaminia è nell’inserimento di Casoli (35’) e soprattutto nella punizione dal limite di Ricozzi (38’) che fa la barba al palo.

La ripresa si apre con la sponda di Cavallari dopo una punizione di Candido, la difesa di casa libera. Bianchi prima e Malaccari poi protestano per due tocchi sospetti nelle rispettive aree ma per Mascolo è tutto regolare. Poi due occasioni per la Flaminia: prima (13’) Giusti esce su Sirbu, due minuti dopo il colpo di testa di Lisari è alto di poco. Ottima occasione al 20’ sul sinistro di Boccardi che fa tutto bene tranne il tiro, troppo centrale. Magrini cambia regista puntando sul rientrante Lollo ma la manovra resta lenta.

Giannetti, appena entrato per evitare guai maggiori ad un nervoso Galligani, si divora il vantaggio spendendo largo un ottimo pallone servito da Boccardi. Ma anche la Robur rischia con Giusti che evita l’autorete di Lollo con un ottimo colpo di reni. Nel finale la Flaminia schiaccia i bianconeri nella propria metà campo. Bianchi a pochi passa dalla linea e Giusti subito dopo (39’) tengono in vita una Robur che sembra non averne più. All’ultimo istante del recupero Giannetti avrebbe un’altra possibilità ma mette fuori dopo un bel cross di Ricchi.

Guido De Leo