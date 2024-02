PODISMO. Corsa di Gnicche da record: 400 iscritti

Torna l’appuntamento con il podismo e in particolare con "Su e giù per la torre di Gnicche" organizzata dall’Amatori Podistica e patrocinata dal Comune di Arezzo. Ritrovo alle 8 a Villa Severi, partenza alle 9,30. I partecipanti percorreranno via dei Cappuccini, punteranno verso la torre di Gnicche, San Fabiano, San Polo, Antria e poi faranno ritorno attraverso via San Filippo per complessivi 13 chilometri del percorso.

"Siamo alla diciannovesima edizione che teniamo in corrispondenza del quarantesimo compleanno dell’associazione - ha detto Remo Merli, presidente del gruppo sportivo - L’obiettivo è quello dei 350 partecipanti, per superare il totale dello scorso anno. Visto l’anniversario da celebrare, premieremo oltre ai primi otti di ogni categoria che taglieranno il traguardo anche gli anziani della podistica che non corrono più".