Poggibonsi: Bigica confermato e carico: "L’obiettivo? Provare a stupire un po’"

Resta con i Leoni uno degli innesti di quel dicembre 2023 che diede il via alla svolta nel rendimento per la formazione di Stefano Calderini. Prosegue nel suo cammino Niccolò Bigica (nella foto), centrocampista della classe 2001, figlio e nipote d’arte. Nell’albero genealogico di Niccolò il padre Emiliano e lo zio Raffaele Rubino, già bandiera del Novara e in forza anche al Siena nel 2002-2003.

Bigica, in che modo è maturata la prosecuzione del legame?

"Per me la conferma in un ambiente è una novità. Negli anni passati ho sempre ricominciato la stagione da esperienze diverse, come ho spiegato anche al presidente Vellini e al ds Galbiati. Qui invece il percorso va avanti secondo la logica della continuità". Cosa ha Poggibonsi di differente da altre realtà?

"Poggibonsi è storia, tradizione, passione, identità. Ingredienti dei quali mi parlano spesso i miei compagni di squadra che sono da quattro-cinque anni parte integrante del gruppo e che vivono appieno le caratteristiche di questo ambiente. La loro analisi mi trova concorde". Torniamo un po’ al periodo trascorso da Bigica nel Poggibonsi, finora...

"Sono partito con il piede giusto e poi un problema mi ha costretto allo stop. Al rientro nel collettivo ho offerto il mio contributo alla causa, realizzando tra l’altro due reti, con il Ghiviborgo e con la Pianese, da subentrato nella ripresa, nei momenti che hanno visto il Poggibonsi distinguersi per i progressi notevoli all’interno del girone. Personalmente, poi, sono felice di aver convinto la società e il mister a puntare di nuovo su di me nell’attimo di sistemare le basi per il nuovo torneo". Tra gli appassionati è stata accolta con favore l’idea della dirigenza di contare ancora su Bigica.

"Anche questo aspetto è motivo di soddisfazione. Mi fa quasi sentire una sorta di ‘acquisto’, proprio un virtù della possibilità che mi viene offerta di cominciare con i Leoni fino dalla preparazione estiva del mese prossimo. Per quanto mi riguarda, proverò ancora a fornire il mio apporto affidandomi alla mia duttilità, all’attitudine a ricoprire più di un ruolo nella mediana, in un collettivo che sta cercando di tenere a sé i capisaldi. A proposito di Camilli, è vero, manca una pedina importante anche in materia di esperienza da trasmettere al team".

Obiettivi per il Poggibonsi?

"Provare a stupire, un po’ come abbiamo fatto durante il ritorno del 2023-2024 conservando un passo da big. Sarebbe bello migliorare la settima posizione, in una serie D che si annuncia ancora di indubbio valore. Ora le vacanze e tra non molto sarà il rettangolo a pronunciare i verdetti". Paolo Bartalini