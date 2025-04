Poggibonsi cade ancora: terza sconfitta consecutiva contro Terranuova Traiana

POGGIBONSI 0TERRANUOVA TRAIANA 1

Poggibonsi (4-3-2-1): Pacini; El Dib, Borri, Fremura, Cecconi (69’ Boganini), Bigica (90’ Mignani), Mazzolli, Marcucci (69’ D’Amato); Valori, Belli (80’ Salvadori); Bellini. A disposizione: Baracco, Poggesi, Pisco, Massai, Al., Lepri. All.: Baiano.

Terranuova Traiana (4-2-3-1): Timperanza; Lischi (46’ Sacconi), Saitta, Senzamici, Tassi; Degl’Innocenti, Massai An.; Privitera, Zhupa (73’ Mannella), Marini; Iaiunese. A disposizione: Morandi, Petrioli, Castaldo, Dini, Cardo, Palazzini, Cappelli. All.: Becattini.

Arbitro: Di Palma di Cassino.

Rete: 58’ Massai An.

Note: espulso al 72’ Valori (doppia ammonizione).

POGGIBONSI - Non si arresta la caduta libera del Poggibonsi, che colleziona nella partita interna con il Terranuova Traiana la terza sconfitta consecutiva. Un ulteriore colpo a vuoto in scontri diretti per evitare i playout. I Leoni sfoggiano le maglie giallorosse celebrative per il centenario della fondazione, in un pomeriggio che vede i tifosi fuori dello stadio per una protesta le cui motivazioni sono affidate a un drappo bianco affisso in una gradinata priva di striscioni: "Il problema siamo noi? Fate da voi!". Buon impatto sul match per gli ospiti, che si affacciano in zona tiro più volte. Al 9’ Privitera calcia a lato un diagonale sicuro. Anche Mazzolli tenta, in due momenti e in un terzo su punizione, però le conclusioni sono fuori bersaglio. In apertura di ripresa il palo di Degl’Innocenti direttamente dall’angolo. In una fase tutta in salita, il Poggibonsi non conta neanche la giusta assegnazione di un penalty, al 54’, per una caduta in area di Valori in un contatto con Tassi: l’arbitro ci pensa su e opta per la non concessione. Non fa sconti invece il team di Becattini, che al 58’ trova il vantaggio con la deviazione di Andrea Massai, addirittura da una rimessa con le mani dalla sinistra. Poi Valori, già ammonito, si fa cogliere in un mani che porta al rosso. In dieci il Poggibonsi cerca di mettere in mostra un’idea di riscatto, ma sono gli ospiti a sfiorare il raddoppio.

Paolo Bartalini