Poggibonsi-Fulgens Foligno: sfida cruciale in serie D per i giallorossi

Giacomo Guidi (nella foto), direttore generale del Poggibonsi, illustra il quadro attuale dell’ambiente dei giallorossi in attesa della partita casalinga della squadra di Stefano Calderini con la Fulgens Foligno. Ovvero la quarta forza del raggruppamento della serie D. Il collettivo si accosta dunque al traguardo di metà stagione in questo 2024-2025 e uno degli addetti ai lavori nella sede di viale Marconi guarda all’andamento di un team concentrato sulla prossima, insidiosa sfida contro una compagine tra le più accreditate già in fase di pronostici estivi di osservatori dell’universo dei dilettanti nazionali.

Direttore Guidi: Poggibonsi che procede in direzione dell’ultimo match di andata. Le sensazioni?

"Forse il Poggibonsi nelle sedici gare fin qui disputate avrebbe potuto avere qualcosa in più a livello di punti in classifica. Allo stesso tempo però è giusto rilevare che ragazzi hanno dato sempre il massimo dal profilo dell’impegno nei singoli incontri sul rettangolo. Adesso, comunque, al di là di queste valutazioni, occorre pensare al prossimo match in calendario".

Le caratteristiche dei rivali del turno prenatalizio allo Stefano Lotti? Qual è la carta di identità della Fulgens Foligno?

"Un’ottima squadra che a mio giudizio è anche assai ben strutturata. Lo dimostra per esempio il pari interno, 2-2, di domenica scorsa allo stadio Enzo Blasone con il Livorno. La compagine amaranto, dall’alto del suo ruolo di capolista, si è trovata costretta a inseguire il risultato utile dal parziale avverso di 2-0. Un aspetto da tenere in considerazione, in vista del confronto di dopodomani. E’ un indubbio segno di compattezza per gli ospiti del 22 dicembre in viale Msrconi".

Quali intenti, nella circostanza, ad opera del Poggibonsi?

"Proveremo a chiudere l’anno solare in maniera positiva davanti ai nostri tifosi, per avvicinarci ancora di più, se possibile con la dovuta serenità, a un 2025 che equivale come sappiamo alla ricorrenza secolare dalla fondazione del sodalizio. Un avvenimento importante da dividere, è giusto, insieme con tutte le componenti della realtà locale, non solo calcistica".

Iniziative allo studio per lo speciale compleanno della Us Poggibonsi?

"Abbiamo in mente un intenso calendario di appuntamenti di vario genere. Esporremo ufficialmente il programma alla città nei primi giorni del mese di gennaio e quindi a brevissimo. Per il momento, anche a nome della società, voglio rivolgere gli auguri per le imminenti Festività ai sostenitori e a quanti hanno a cuore le sorti dei colori".

Paolo Bartalini