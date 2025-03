Poggibonsi, il giovane Valori indica la strada: "A Livorno serviranno umiltà e tanta attenzione"

Si prepara a tornare nel collettivo, Mattia Valori (nella foto). Il centrocampista della classe 2005, nato a Empoli, è reduce da un turno di squalifica per cumulo di cartellini gialli e adesso è pronto a riavvicinarsi ai compagni di squadra in coincidenza della sfida del Poggibonsi, domenica prossima, allo stadio Armando Picchi con inizio alle 14,30. I Leoni avranno di fronte la capolista del girone E di serie D.

Valori, archiviata la pausa il Poggibonsi si riaffaccia sul rettangolo per il match con gli amaranto… "La sosta, probabilmente, è arrivata nel momento più indicato dell’attuale cammino. Abbiamo potuto contare su una settimana in più per comprendere meglio, ad opera di noi calciatori, le richieste del mister, il suo sistema di gioco, i compiti da svolgere in ogni settore dello scacchiere. Per il resto, le abilità del Livorno non le scopriamo ora".

In che modo tentare di fronteggiare le potenzialità del Livorno? "Intanto sarà senza dubbio una forte emozione l’ingresso nell’impianto sportivo dell’Ardenza, affollato di sostenitori mai domi nel caloroso incitamento agli amaranto primi della classe".

E poi? Come arginare le avanzate dei padroni di casa? "Provando a esprimerci secondo le nostre attitudini. Con una notevole dose di umiltà e prestando la massima attenzione. Lavorando con l’intento anche di sfruttare le eventuali opportunità. La recente affermazione esterna con l’Orvietana, oltre a regalarci dei punti di pregio, ci ha consentito di dedicarci in maniera più serena alle fasi di conto alla rovescia in direzione della gara in trasferta con la numero 1 del campionato. Naturalmente saranno i novanta minuti a determinare in concreto gli esiti della sfida e a fornire le necessarie risposte".

Mattia Valori, vent’anni compiuti da poco ed esordio nei dilettanti nazionali proprio in questo torneo con la maglia del Poggibonsi. Con quali riscontri, fino adesso, in questo 2024-2025? "Con l’ambiente nel suo insieme, in ogni sua componente, mi sono trovato a mio agio già dai momenti iniziali dell’avventura, la scorsa estate. In precedenza avevo vissuto esperienze con i colori della Lastrigiana in Eccellenza e nelle giovanili dell’Entella. Diciamo che nel Poggibonsi, a oggi, non sono riuscito a incidere moltissimo, con i gol e con i numeri in generale".

Un auspicio, dunque, a livello personale nel breve periodo? "Conoscere un’ulteriore crescita, dai differenti profili, in questa tranche conclusiva della stagione agonistica con il Poggibonsi".

