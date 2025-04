Poggibonsi in cerca di salvezza: sfida decisiva contro Follonica Gavorrano

Sarà ancora ‘spareggio’ domenica prossima per i Leoni. L’affermazione pasquale di Figline Valdarno ha restituito slancio alle chance di salvezza del Poggibonsi, però il responso aritmetico sulla permanenza in categoria non c’è. In più il calendario indica per i giallorossi la sfida casalinga con un’altra rivale, il Follonica Gavorrano, costruita non certo per soffrire sino all’ultimo, eppure a sua volta alle prese con una rincorsa in direzione di lidi più tranquilli. Restano ora 180 minuti alla chiusura del "calendario ordinario" dei dilettanti nazionali. Due incontri i cui esiti determineranno i verdetti anche per la griglia dei playout, in un periodo in cui i vari collettivi contendenti, Poggibonsi compreso, cercano di sfuggire a quella temibile morsa. In questi giorni il sodalizio bianco-rosso-blu della provincia di Grosseto, che sarà ospite allo Stefano Lotti, ha pure deciso di sollevare dall’incarico il tecnico Marco Masi, dopo l’1-4 patito dal team con l’Orvietana. Almeno nell’ultimo impegno interno della stagione regolare, il Poggibonsi dovrà tentare di interrompere la tradizione negativa di questo torneo: lo strano tabù dei match sul campo amico. Francesco Baiano potrà di nuovo contare nella circostanza sulle prestazioni di Borri (nella foto), Marcucci e Valori, ovvero le pedine di più reparti, dalla retroguardia alla mediana, già assenti per un turno ciascuno di squalifica allo stadio Goffredo Del Buffa nella sfida del Giovedì Santo. Cresceranno insomma dal profilo numerico le opportunità per mister Baiano nella fase di allestimento dell’undici iniziale, durante la preparazione sul rettangolo che va avanti in questa settimana per il Poggibonsi allo Stefano Lotti.

Paolo Bartalini