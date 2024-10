Poggibonsi in palla. Ostacolo Seravezza Pozzi. Calderini: "Fondamentale avere la testa giusta"

Una partita di cartello tira l’altra. Il Poggibonsi, dopo l’1-1 nel derby con il Siena allo stadio Stefano Lotti, trova sul proprio cammino, in trasferta, un’altra big. Una pari grado nella circostanza, a giudicare dai riscontri numerici della serie D girone E. Il Seravezza Pozzi, che ospita questo pomeriggio alle 14,30 i Leoni, occupa infatti la posizione di quota 14 al fianco del team di Stefano Calderini. E non c’è di sicuro da pensare a una compagine locale in difficoltà, alla luce dello 0-3 patito mercoledì dallo stesso Seravezza Pozzi con il Ghiviborgo. Il verdetto avverso dei rivali odierni del Poggibonsi, potrebbe invece rappresentare il classico ostacolo in più. Sul cammino di un gruppo che ha speso molto sul piano delle energie nel match contro i bianconeri, in un incontro ben giocato da Pacini e compagni nella quale è mancato ‘soltanto’ il sigillo finale del 2-1 per centrare i tre punti da aggiungere alla classifica. "Durante la preparazione di questi pochi giorni - osserva mister Calderini - abbiamo lavorato come staff per permettere ai ragazzi di recuperare a livello mentale e fisico. Avremo di fronte un Seravezza Pozzi capace di esprimersi con aggressività, contando sull’intensità e sulla corsa, senza appunto scordare il loro desiderio di riscatto a causa degli esiti del turno infrasettimanale. Fondamentale, per noi, la testa giusta nell’affrontare questo genere di sfida". Non tutti i componenti della rosa di Calderini sono al meglio e in più non ci sono ritorni tra gli assenti - Mazzolli, Boganini - del recente periodo. Non sono escluse variazioni nell’undici di partenza, non certo per una volontà di cambiamento in una formazione che ha offerto il meglio di sé quattro giorni or sono. Forse saranno da considerare altre situazioni, anche contingenti, per giùngere al definitivo varo dello schieramento. E poi Vitiello, reduce dalla magistrale firma con il Siena, potrebbe tornare a indossare una maglia dall’ inizio, in un ipotetico tridente titolare. Direzione affidata a Marco Costa di Busto Arsizio. Assistenti: Fabrizio Perri di Lamezia Terme ed Elisa Lavarra di Cosenza.

Poggibonsi: Pacini, Cecconi, El Dib, Bigica, Fremura, Borri, Marcucci, Mignani, Vitiello, Fracassini, Belli.

Paolo Bartalini