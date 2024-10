Poggibonsi, la soddisfazione del patron Vellini: "Scritta una bella pagina di sport e passione"

"La città ha dimostrato di voler bene ai colori". All’indomani di Poggibonsi-Siena allo stadio Stefano Lotti, Giuseppe Vellini, massimo dirigente di viale Marconi, esprime così la sua soddisfazione per l’affetto dimostrato ai Leoni da tutte le componenti. Presidente, qualisensazioni?

"Credo che sia stata scritta una splendida pagina di sport e di passione giallorossa, indipendentemente da un risultato di 1-1 che a mio parere non ci premia per quanto prodotto sul campo".

Soffermiamoci allora sui principali ingredienti della serata del derby…

"I tifosi della gradinata hanno realizzato una scenografia degna di una serie A. In più abbiamo visto in tribuna, tutti ad assistere all’incontro del Poggibonsi, i rappresentanti dell’amministrazione comunale, con la sindaca Cenni, il vice Carrozzino e l’assessore Giomini, e gli imprenditori che costituiscono l’insieme degli sponsor della Us Poggibonsi. A ciascuno intendo rivolgere il mio grazie, esteso naturalmente alla squadra, per il rendimento offerto nei novanta minuti, e allo staff tecnico". Riflessioni suggerite dallo speciale contesto nel quale è andata in scena la sfida?

"Per centrare degli obiettivi, occorre il contributo dell’intero ambiente. Spero allora che esista la possibilità di riempire lo stadio (o di contare comunque su un maggior numero di presenze rispetto all’ordinario), anche in occasione di altri match di campionato, non solo in Poggibonsi-Siena. L’importanza del calore del pubblico è emersa, eccome, durante la partita. Si pensi soprattutto al momento in cui ci siamo trovati in svantaggio. Dagli spalti può giungere una spinta fondamentale per i traguardi da raggiungere".

E il Poggibonsi dove immagina di arrivare?

"I nostri sono campionati ‘senza pressioni’ e all’insegna dei piedi per terra da mantenere. In ogni caso il Poggibonsi è salito in più di una circostanza di recente sul podio della D, categoria che equivale all’anticamera del professionismo. La società, in un futuro, non si tirerà indietro per un eventuale ‘qualcosa in più’. Però, ribadisco: servirà il contributo costante di ciascuno degli attori in precedenza menzionati. In una parola, della città".

Un auspicio?

"Che Poggibonsi-Siena diventi, in tale senso, un nuovo punto di partenza dal profilo della vicinanza collettiva ai Leoni. Nel quadro di un entusiasmo da creare, o da consolidare, intorno a un club dal certificato anagrafico centenario e alle persone che ogni giorno, nei rispettivi compiti, si dedicano allo sviluppo di questi colori capaci di emozionare tanta gente".

Paolo Bartalini