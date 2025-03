Poggibonsi, mister Baiano dopo l’impresa: "Siamo sulla strada giusta, ma la salvezza... "

"Siamo sulla strada giusta e, allo stesso tempo, bisogna dire che non abbiamo ancora fatto alcunché in chiave salvezza". Dichiarazioni all’insegna del puro realismo da parte di Francesco Baiano, dopo il successo dei Leoni firmato da Bellini all’inizio della ripresa sul rettangolo della capolista Livorno. Due affermazioni in altrettante trasferte per i giallorossi, rinfrancati anche a livello di classifica, ma tuttora impegnati nella ricerca di altri punti utili per vedere più da vicino la quota necessaria alla conferma del posto in serie D.

L’attesa di ulteriori responsi, si aggiunge comunque alla soddisfazione dell’ambiente per la vittoria esterna di prestigio (che fa il paio per il Poggibonsi all’1-0 di quattordici mesi fa, sempre allo stadio Armando Picchi). "Abbiamo interpretato al meglio il confronto – spiega Baiano – arrivando a ottenere il massimo anche soffrendo davanti a rivali, forti in ogni reparto, per i quali la promozione in C è ormai soltanto una questione di tempo".

Un Poggibonsi deciso dunque ad "accantonare i vestiti della festa", come richiesto dallo stesso mister Baiano al momento del suo approdo in viale Marconi. "Sì, ora contano gli aspetti concreti, intendevo questo attraverso l’espressione che avevo utilizzato in fase di presentazione, venti giorni or sono. Mi riferisco a qualità come cattiveria agonistica e attenzione, rabbia e desiderio di riscatto per raggiungere il traguardo a me indicato dalla società".

Identico verdetto numerico favorevole rispetto alla domenica precedente a Orvieto, ma un passo in avanti, sempre secondo Baiano, sul piano della prestazione ad opera del team, chiamato comunque a conservare umiltà e determinazione in vista dei futuri impegni, a cominciare dalla sfida allo Stefano Lotti con la Flaminia in un momento di scontri diretti. Sul piano tattico, Baiano si sta affidando al 3-5-2 e questo abito nella formazione di partenza appare per adesso il riferimento da tenere in considerazione. Da questo pomeriggio il Poggibonsi torna a faticare sul campo amico. E’ al via al lavoro sul rettangolo che condurrà il collettivo al match con l’undici viterbese, reduce da un pareggio a reti inviolate contro il Grosseto. Nell’organico del Poggibonsi rientrerà Mignani. Una freccia in più nell’arco di Francesco Baiano, impegnato nello studio dello schieramento da opporre agli antagonisti di turno, a loro volta ’affamati’.

Paolo Bartalini