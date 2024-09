Poggibonsi, nel mirino la Fezzanese. Domani l’esordio casalingo al Lotti

Vigilia dell’esordio casalingo in campionato per il Poggibonsi, versione serie D 2024-2025. Va in scena questa mattina la rifinitura allo stadio Stefano Lotti per i giallorossi, attesi dalla sfida interna con la Fezzanese. L’universo dei Leoni ha vissuto con entusiasmo la sua serata all’insegna della convivialità e della partecipazione, mercoledì, in occasione della presentazione delle squadre, sia del Poggibonsi che del Poggibonsi Women. Adesso però il team di mister Calderini è chiamato ad affrontare un ostacolo non da poco per la seconda giornata. La Fezzanese, nonostante la sconfitta infrasettimanale, possiede infatti delle ottime potenzialità nella propria rosa. E appena nei giorni scorsi ha inserito nell’organico anche l’esperto goleador Alessandro Cesarini, spezzino, classe 1989, una rilevante freccia in più nell’arco del sodalizio ligure in maglia verde. La Fezzanese è alla terza partecipazione consecutiva ai dilettanti nazionali e in precedenza era stata inserita nel girone piemontese della categoria. Da parte di Calderini e dei componenti dello staff, è dunque tempo di ulteriori verifiche in merito alla formazione da schierare domani al fischio d’avvio. Il match vittorioso di Trestina nel turno del debutto, ha offerto all’ambiente una giusta dose di fiducia. Ma ognuno è consapevole delle insidie costituite da un collettivo in cerca di riscatto come è appunto il gruppo che difende i colori del territorio comunale di Portovenere.

In avanti per il Poggibonsi potrebbe candidarsi Vitiello a un ruolo da titolare nel tridente offensivo, considerato che i recenti accertamenti hanno escluso per il calciatore nato a Torre del Greco nel 1996 ulteriori difficoltà dopo gli affaticamenti evidenziati nel periodo estivo di preparazione. Una sorta di via libera, insomma, dal profilo fisico, in previsione di un pieno recupero, sebbene spetti al tecnico l’ultima parola, in merito a un eventuale impiego dell’attaccante (da qualche tempo con compiti da part time) già nell’undici di partenza. Da viale Marconi intanto si fa sapere che la campagna abbonamenti proseguirà fino alle 12 del giorno della gara del Poggibonsi con la Fezzanese, secondo le modalità che erano state rese note già nel mese di agosto. Relativamente invece al confronto domenicale (ore 15), i prezzi dei biglietti di ingresso sono i seguenti: tribuna laterale 15 euro, gradinata 10 euro, poi 5 euro per la gradinata Under 25. Ingresso omaggio per chi ha meno di 12 anni.