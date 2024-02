Poggibonsi-Pianese: sfida da mettere i brividi. Mister Calderini: "Fondamentale non fare errori"

Due assenze nel Poggibonsi che ospita alle 14,30 la Pianese capolista del girone E di serie D allo Stefano Lotti. Mancheranno sia Coriano in difesa che l’esterno offensivo Purro. E anche Motti, come annunciato, non recupera ancora sul fronte d’attacco dei Leoni. Riprende il suo posto al timone, avendo scontato il turno inflittogli del giudice sportivo, il tecnico Stefano Calderini (nella foto), che ieri mattina ha diretto allo stadio la seduta di rifinitura del Poggibonsi. Calderini spiega in tali termini i contenuti della sfida di questo pomeriggio con fischio d’avvio alle 14,30: "Sarà fondamentale non commettere errori, a cominciare dall’impatto sulla gara – e cercare, da parte nostra, di rimanere sempre in partita. Nell’incontro di andata di domenica 8 ottobre a Piancastagnaio, per esempio, eravamo riusciti in questo tipo di intento, salvo poi subire una rete evitabile proprio nel finale del confronto per conoscere dunque il 2-1 a sfavore. Per il resto, riguardo alle caratteristiche dei bianconeri del Monte Amiata, si esprimono chiaramente in proposito i numeri del campionato emersi fino a questo momento. Al primato solitario in classifica e alla quasi imbattibilità, si unisce per la Pianese la possibilità di ovviare con i suoi effettivi della rosa anche a stop pesanti per via di infortunio o di provvedimento disciplinare". Pure l’allenatore dei giallorossi comunque adesso può contare su una quantità di pedine non trascurabile, nonostante le avversità che interessano non da oggi alcuni elementi dell’organico costretti dalle circostanze a rimanere ai lati del rettangolo. Soluzioni differenti comunque da prendere in considerazione, ad opera dello staff, in ogni settore dello scacchiere, a partire da una retroguardia nella quale è pronto Di Paola a ritrovare il suo spazio fra i titolari come under della classe 2005. Anche Barbera è di nuovo un componente del team (è rientrato a Ponsacco per uno spezzone), dopo aver trascorso un paio di settimane lontano dal campo.

Ad arbitrare l’incontro sarà Michele Pasculli di Como. Assistenti, Simone Giuseppe Chimento di Saronno e Kevin Turra di Milano. Mister Calderini potrebbe affidarsi a: Pacini, Cecconi, Di Paola, Mazzolli, Borri, Martucci, Marcucci, Camilli, Vitiello, Bigozzi, Bellini.

Paolo Bartalini