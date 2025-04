Poggibonsi sfida Figline: spareggio cruciale per la salvezza in Serie D

Soltanto l’urgenza di punti. Il Poggibonsi disputa questo pomeriggio lo ‘spareggio’ sul campo del Figline. L’intento di bloccare la preoccupante discesa di posizioni nella graduatoria del girone E di serie D. Una volontà di conquistare i punti salvezza decisivi, rimasto per il momento nei sogni di un team adesso in sofferenza, dopo aver accarezzato, il mese scorso, il livello richiesto per la permanenza in categoria. La classifica però indica ancora quota 39. La stessa del dopo Livorno. Un risveglio è dunque fondamentale, per non trasformare l’area dei playout da rischio a realtà. Si gioca alle 15, allo stadio Goffredo Del Buffa, l’incontro valido per il turno pasquale, il numero 32, dei dilettanti nazionali. Francesco Baiano deve misurarsi con tre assenze per squalifica e con la perdurante defezione, causa infortunio, di Vitiello in attacco. Il giudice sportivo ha fermato per una giornata Borri, Marcucci e Valori. Rispetto al confronto casalingo con il Terranuova Traiana rientra invece Martucci in retroguardia, candidato a un posto con Cecconi (nella foto) e Fremura. Forfait rilevanti in ogni settore, ma non è il momento di individuare appigli da parte dell’universo giallorosso. Servirà anzi, ad opera di ogni componente, offrire il meglio per invertire una tendenza negativa anche nelle prestazioni in generale, e per fronteggiare l’idea di rilancio di un Figline che ha optato nelle ultime ore per il cambio sulla panchina, chiamando al timone un veterano, Loris Beoni – trascorsi nel Poggibonsi da calciatore, padre di Michele, mister degli juniores nazionali dei Leoni – in luogo di Marco Brachi. C’è chi ipotizza nell’ambiente di viale Marconi l’ingresso odierno fra i titolari di Boganini, pedina che domenica scorsa ha mostrato di possedere slancio e motivazioni nella ricerca del pari con il Terranuova Traiana. Valutazioni in atto, per mister Baiano. La direzione di gara è affidata ad Alban Zadrima di Pistoia. Assistenti, Gianluca Guerra di Nola e Carmelo De Rosa di Napoli. Una formazione: Pacini, Martucci, Cecconi, Mazzolli, Fremura, El Dib, Boganini, Mignani, Bellini, Bigica, Belli.

Paolo Bartalini