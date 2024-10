Poggibonsi-Siena, la carica di Magrini: "Lotteremo per vincere il campionato"

Lamberto Magrini, in vista della sfida con il Poggibonsi, scaccia lo spettro di un possibile contraccolpo psicologico della sua squadra, dopo il ko con il Livorno. "Che siamo forti lo dimostrano i 38 risultati utili inanellati prima del derby – afferma –: i ragazzi, che si allenano sempre con entusiasmo e impegno, già domenica, al rientro negli spogliatoi, erano proiettati alla gara di oggi. Aiuta anche la presenza di uomini di esperienza come Bianchi e Lollo, che sanno come gestire certe situazioni. Il fatto di tornare subito in campo, dal punto di vista mentale è un vantaggio, dal punto di vista fisico no, considerando che tanti giocatori, come Ricchi, Boccardi o Ruggiero, che avrebbe giocato, anche in questi giorni hanno avuto la febbre: queste influenze iniziano a essere troppe, sopra la media".

"In ogni caso con il Livorno – prosegue Magrini – la partita è stata equilibrata: meglio loro nel primo tempo, poi siamo stati bravi a pareggiare e abbiamo perso a causa di un’ingenuità. E il loro secondo gol non era regolare, perché l’azione andava interrotta prima: nella punizione battuta a metà campo, la palla era in movimento. Nel primo tempo, quando Masini ha calciato veloce per cercare il taglio di Semprini, l’arbitro ha giustamente fermato il gioco: due episodi analoghi".

Non si ferma il mister. "Non siamo in Corea del Nord e dico quello che voglio e se qualcuno non prende bene le mie dichiarazioni non importa – sostiene a chiare lettere –. Io baso quello che dico sulla realtà dei fatti e la realtà dice che il Livorno ha avuto quattro rigori, tutti decisivi. Non metto in dubbio che a Siena abbia meritato la vittoria, è una squadra allenata e costruita bene, ma i tre punti che ha in più di noi sono il frutto di episodi arbitrali sbagliati a favore. Noi abbiamo avuto sempre episodi contro, ci sono stati negati rigori netti. Posso testimoniare e documentare quello che dico, ho anche una foto di Farneti che viene tenuto per il collo da un avversario. Non cerco alibi dopo una sconfitta, ho perso anche 5-6 a zero".

"Tutto questo – aggiunge poi – accresce la mia convinzione che il Siena lotterà fino alla fine per vincere il campionato: abbiamo affrontato lo scontro diretto con un Mastalli, un Galligani, un Masini e un Semprini in condizioni non ottimali e abbiamo fatto non dico alla pari, ma quasi". Sul Poggibonsi. "Un’ottima squadra per la categoria – chiude Magrini –, con giocatori importanti, molti li conosco. Siamo consapevoli dei nostri mezzi e delle nostre forze anche se mi sarebbe piaciuto avere i ragazzi al top. Hagbe? Ora sta bene, vedo che ha voglia di giocare".

