Poggibonsi-Siena: pari emozionante. I giallorossi sprecano, la Robur si salva

POGGIBONSI

1

SIENA

1

POGGIBONSI (3-5-2): Pacini; Martucci, Borri, Fremura; El Dib (37’st Palazzesi), Marcucci (16’st Vitiello), Bigica, Mignani (37’st Fracassini), Cecconi; Bellini, Belli (30’st Valori).

Panchina: Baracco, Tanganelli, Pisco, Lepri, Salvadori. Allenatore Calderini.

SIENA (4-3-3): Stacchiotti; Achy, Fort (7’pt Morosi), Cavallari, Ricchi; Mastalli, Bianchi (32’st Farneti), Hagbe (6’st Zichella); Pescicani (6’st Galligani), Semprini (18’st Biancon), Boccardi.

Panchina: Giusti, Lollo, Masini, Carbè. Allenatore Barbieri.

Arbitro Palmieri di Avellino (Giuliani-Ceci).

Reti: 9’st Boccardi, 23’st Vitiello.

Note – Recuperi: 1’ e 5’. Ammoniti: Boccardi, Marcucci, Fremura.

POGGIBONSI – Se il derby del Lotti non l’ha vinto il Poggibonsi è solo per gli errori dei giallorossi sotto porta e le parate di Stacchiotti. Sono i leoni di Calderini infatti a rammaricarsi, e con cognizione di causa, per l’1-1 del posticipo dell’ottava giornata, al termine di una ripresa sostanzialmente dominata. Il Siena era anche sembrato partire col piglio delle serate migliori con un paio di azioni interessanti sulla destra tra Achy e Pescicani. Al primo contropiede dei leoni Stacchiotti in uscita travolge il compagno Fort, che deve uscire. Dentro l’ex di giornata Morosi. Al 12’ primo vero squillo Poggibonsi: cross di Cecconi per Belli che anticipa i difensori bianconeri e di testa mette fuori di pochissimo. Sempre il senese Cecconi (24’) pesca perfettamente di sinistro Bellini: il centravanti di casa arriva prima di Cavallari ma mette out. Il Siena tenta di fare la gara ma le occasioni sono sempre giallorosse: Fremura si ritrova sul destro la palla dopo una mischia. Stacchiotti in due tempi para a terra. Ci prova anche Bigica dal limite (31’), sfera alta. Robur che si fa vedere con un bello spunto di Boccardi sulla sinistra, cross deviato in corner. Nel finale di tempo un cross di El Dib è messo in corner da Cavallari. Nella ripresa Barbieri inserisce Galligani e Zichella e il Siena sblocca il derby pochi minuti dopo al primo tiro in porta della sua serata. Bella azione di Ricchi, alzato a mezzala, parte palla al piede e serve Boccardi che rientra sul sinistro e, complice una deviazione, batte Pacini per l’1-0. La punizione di Bellini per la testa di Borri (17’) è alta. Ma il Poggibonsi c’è e non sembra affatto tramortito dallo svantaggio. Al 18’ una uscita avventata di Stacchiotti per poco non costa il pari: Belli si allarga troppo nel dribbling e calcia alto. Il Siena è in difficoltà e passa al 3-5-2 con Biancon per Semprini mentre Calderini poco prima era passata al tridente con Vitiello. Una palla pigra di Zichella apre il campo alla ripartenza Bigica: ne nasce un corner dal quale Vitiello trova, di tacco, un grande gol per il meritato pareggio. L’inerzia resta tutta giallorossa e dalle palle inattive arriva ancora pericoli. Borri impegna Stacchiotti (29’) con un bel destro da dentro l’area. Le palle perse bianconere sono una costante: Valori appena entrato colpisce l’esterno della rete. In avanti Galligani e Boccardi passano minuti senza essere coinvolti fino al 38’ quando un’azione di rimessa porta al tiro Farneti, murato. Un ennesimo contropiede porta il Poggibonsi ancora vicinissimo al vantaggio: Valori non trova lo spazio per calciare e Stacchiotti blocca sulla linea. Nel recupero Stacchiotti evita il secondo ko di fila con un grande parata su Valori.

Guido De Leo